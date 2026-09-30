00878、0056、00919要換00406A？他想放大現金流繳房貸 網：配息非固定的

ETF配息能不能拿來繳房貸？一名網友在Dcard理財板發文表示，自己月薪約6萬元，加計年終、獎金後年薪約90萬元，目前沒有小孩，在蘆洲持有一間房，每月房貸接近4萬元；另外還有約260萬元投入ETF，主要平均配置國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919），每年約可領23萬元配息，相當於每月約1.9萬元，目前就是拿這筆現金流負擔約一半房貸。

不過原PO近期開始考慮是否將資金轉進主動中信台灣收益（00406A）。他表示，自己已經觀察00406A三次配息，但始終不敢進場，也因此自認「錯過三次高配息」。按照他以近期約16.8%年化配息率試算，若投入同樣200萬元，一年配息約33.6萬元、平均每月約2.8萬元；相較目前高股息配置試算每月約1.5萬元，兩者現金流每月相差約1.3萬元。

以每月近4萬元房貸計算，原PO認為，如果00406A未來仍能維持近期配息水準，光靠配息就有機會負擔約7成房貸。不過他也擔心，近期超過15%的年化配息率不代表未來能持續，因此猶豫究竟該把原本高股息ETF全部轉進00406A，還是只先轉移部分資金觀察。

留言區對此看法不一，有網友認為原PO需求就是提高現金流，可以依自身目標調整配置；也有人分享自己已將約50%資金轉進00406A，目前仍持續觀察。不過也有網友提醒，00406A採取主動選股搭配Covered Call（掩護性買權）策略，權利金能增加現金流，但市場大漲時可能犧牲部分上漲空間，遇到大跌時也無法完全抵銷跌幅，因此不能只用近期配息數字推估未來表現。

更多網友則勸原PO不必因為配息率高就急著「整批換車」，直言「你確定每年都可以配這麼多？」、「配息不是穩定的，也不是每年都牛市」，也有人認為原本00878、0056、00919已經能提供約一半房貸的現金流，持續累積本金可能更重要。另有網友建議，如果真的看好00406A，可以用新資金或部分部位慢慢增加，而不是一次把原有ETF全部轉換。

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