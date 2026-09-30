小台積0052 持股權重64%

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）掛牌20周年，富邦投信董事長黃昭棠指出，0052是第一檔科技型的ETF，掛牌時台積電權重僅占20%，不過到今年8月底時占比已經來到64%。

黃昭棠表示，0052以臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股為母體，選取科技相關個股，目前成分股72檔，涵蓋最廣。成立以來累積報酬率逾2,400%，規模逾1,600億元，受益人逾48萬人。他指出，台灣科技產業從個人電腦（PC）、iPhone第一支智慧型手機一路走向AI算力新時代，也帶動長期投資成果開花結果。回顧0052自2006年9月12日上市以來，陪伴投資人走過金融海嘯、科技產業循環及多次市場震盪，也完整參與台灣科技產業躍升全球關鍵供應鏈的成長歷程，使0052儼然成為台股大盤精煉過後全民的科技ETF代表。

據投信投顧公會委託台大教授資料統計，0052自成立以來至2026年8月底，報酬率達2,427.05%，基金規模於今年2月突破千億，躍指標性台股科技投資主軸。

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