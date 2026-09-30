八檔台股ETF 逆勢上漲

受到美國公債殖利率走揚及中秋連假後補跌影響，大盤昨（29）日跌392點，收在47,631點，失守48K及5日均線，台股ETF表現也是跌多漲少，86檔台股原型ETF平均下跌0.7%，收紅的台股ETF僅有八檔，整體以高息型上榜居多。

昨日市價上漲的台股原型ETF有群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）、主動安聯台灣高息（00984A）、群益科技高息成長、凱基台灣AI 50、富邦臺灣中小、富邦臺灣優質高息、兆豐電子高息等權八檔。

昨日上漲的台股原型ETF

以近一月市價含息漲跌表現來看，群益台灣精選高息漲4.9%，富邦臺灣中小2.1%、富邦臺灣優質高息1.8%、FT臺灣永續高息1.7%，其中，群益台灣精選高息是唯一打敗加權報酬指數2.9%標的。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，隨著AI商機不斷擴大，預估台股今年盈餘增速與下半年企業營運上修循環未變，將成為台股成長背後最重要的支撐。不過，面對大盤震盪，投資人可選擇高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

在市場投資氣氛轉趨保守之際，主動安聯台灣高息逆勢上漲，成為主動式ETF中唯一收紅的台股ETF，展現主動式高股息策略於震盪市況中的防禦韌性。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，近期市場焦點持續圍繞美國通膨、聯準會貨幣政策動向，以及美債殖利率與油價變化，市場波動明顯升溫。在資金輪動加速的環境下，兼具收益與風險控管能力的高股息資產，更易受到市場重視。

群益科技高息成長經理人洪祥益表示，AI算力需求全面升級，晶片與伺服器商機同步擴大，供應鏈實力完整的台灣站穩核心受益位置，隨著台灣在半導體核心技術、高階晶片製程等領域地位愈加關鍵，預期AI外溢效應將持續發酵，有望挹注台股企業成長動能，因此樂觀看待台股後市表現。

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