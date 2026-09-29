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富邦科技ETF掛牌滿20年 規模破千億元、受益人數續增

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦投信董事長黃昭棠(左五）帶領團隊，與臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘(右四）、臺灣指數公司總經理潘景華(右三）、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩(左四）共同出席0052二十周年掛牌記者會。圖／富邦投信提供
富邦投信董事長黃昭棠(左五）帶領團隊，與臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘(右四）、臺灣指數公司總經理潘景華(右三）、富時羅素亞太區指數聯席主管閆岩(左四）共同出席0052二十周年掛牌記者會。圖／富邦投信提供

富邦投信今（29）日舉辦富邦科技ETF（0052）掛牌20周年記者會。這檔被稱為「小台積」的ETF於2006年9月12日上市，歷經金融海嘯、科技產業循環及多次市場震盪。富邦投信董事長黃昭棠表示，0052是台灣首檔科技型ETF，也是富邦投信發行的第一檔ETF，20年來陪伴投資人走過個人電腦、智慧型手機到AI的產業變革。

他指出，台積電在0052的權重，從2006年發行初期約20%，提高至今年8月底的64%，也反映台灣半導體產業在全球科技供應鏈中的地位日益重要。

投信投顧公會統計，截至今年8月底，0052成立以來報酬率為2427.05%；近一年、三年、五年及十年報酬率分別為115.91%、304.91%、320.4%及1313.90%。基金規模今年2月突破千億元。不過，過去績效不代表未來報酬，科技類股的波動風險仍須留意。

0052經理人洪珮甄表示，2006年掛牌時，全球科技產業仍以個人電腦為主流，此後陸續轉向智慧型手機、雲端運算及高效能運算，如今則進入生成式AI與算力需求擴張階段。台灣科技業也從製造基地，逐步成為全球半導體及AI供應鏈的重要一環。

0052追蹤「臺灣資訊科技指數」，從台灣50及台灣中型100指數成分股中篩選科技類股，依流通市值調整權重，每年調整四次。由於指數沒有單一持股權重及成分股檔數上限，投資人仍應留意持股集中度及科技產業景氣變動對基金表現的影響。

為降低單位買進門檻，0052去年11月完成「1拆7」分割；分割不改變基金總價值及投資組合。富邦投信表示，分割後受益人數增加，基金規模也持續擴大。

展望後市，富邦投信認為，AI發展正由模型訓練延伸至推論與應用，先進製程、先進封裝及高效能運算等需求仍有長期成長空間。對有意參與科技產業趨勢的投資人，富邦投信建議可考慮分批布局或定期定額，同時評估自身風險承受能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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