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外資賣超632億元 賣超這檔ETF最多、單日狂賣6.8萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股29日開低，終場收47,631.96點，下跌392.64點，三大法人賣超781.86億元，其中外資賣超632.01億元，統計外資買賣超個股，賣超前十名中ETF占3檔，賣超元大台灣50（0050）最多，單日賣超68,122張。

台股在中秋節連假過後的第一個交易日出現下跌，早盤以47,873.89點開出，下跌150.71點，權值股的聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、創意（3443）、奇鋐（3017）等股下跌，拖累大盤指數再向下跌，一度下挫至47,573.09點，下跌451.51點。

權王台積電（2330）終場收平盤，南亞（1303）、台塑化（6505）、臻鼎-KY（4958）、貿聯-KY（3665）、富邦金（2881）、南電（8046）、國泰金（2882）、華邦電（2344）等收紅撐盤，大盤指數收在47,631.96點，跌幅0.81%；三大法人賣超781.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超632.01億元，投信買超14.16億元，自營商賣超（合計）164.02億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.08億元，自營商（避險）賣超155.93億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超元大台灣50最多，其次是賣超主動中信台灣收益（00406A），另外，封測股的南茂（8150）、京元電子（2449），被動元件 的國巨*（2327）、晶圓代工的聯電（2303）等也都遭外資賣超；外資買超前十名中，買超南亞30,203張最多，其次是買超友達（2409）15,537張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

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