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兩檔台股ETF換股了！00981T剔除創意、金像電、南電
台灣指數公司29日公告包含中信上櫃ESG 30（00928）、平衡凱基雙核收息（00981T）共兩檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自9月29日交易結束後生效（亦即9月30日起生效）。
其中，中信上櫃ESG 30追蹤台灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，此次成分股並無調整。
平衡凱基雙核收息追蹤台灣指數公司特選台灣大型股代表25指數，成分股新納入三檔，分別為川湖（2059）、台新新光金（2887）、大立光（3008）；並刪除金像電（2368）、創意（3443）、南電（8046）。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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