兩檔台股ETF換股了！00981T剔除創意、金像電、南電

富邦投信今（29）日舉辦富邦科技ETF（0052）掛牌20周年記者會。這檔被稱為「小台積」的ETF於2006年9月12日上市，歷經金融海嘯、科技產業循環及多次市場震盪。富邦投信董事長黃昭棠表示，0052是台灣首檔科技型ETF，也是富邦投信發行的第一檔ETF，20年來陪伴投資人走過個人電腦、智慧型手機到AI的產業變革。

2026-09-29 18:18