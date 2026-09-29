00406A爆量66萬張！除息行情點火 資金湧入搶現金流

台股29日震盪整理，不過ETF市場卻出現亮眼表現，其中主動中信台灣收益ETF（00406A）成交量暴增至66.7萬張，居所有上市櫃股票之首，創下掛牌以來罕見大量，成為市場焦點。

市場法人分析，今日成交量大爆發主要是來自除息前的卡位買盤。根據中國信託投信公告，00406A預計將於10月5日除息，每單位配息金額為0.138元，最後買進日為本周五（10月2日）。換算下來，年化配息率落在16%至18%，在當前市場環境下具備相當吸引力，因此吸引大量追求現金流的投資人提前進場布局。

此外，00406A自今年6月掛牌以來，目前已完成兩次配息，分別配發0.128元及0.138元，本次預估維持0.138元，穩定的月配息表現逐漸建立市場信心。隨著近期部分高股息ETF配息率有所下滑，不少投資人開始尋找兼顧現金流與成長性的投資工具，也使00406A受到高度關注。

值得注意的是，00406A採取主動式選股搭配Covered Call（掩護性買權）策略，一方面透過布局台灣具成長潛力企業參與股市上漲機會，另一方面藉由權利金收入增加現金流來源。在近期市場震盪加劇、投資人風險意識提升的背景下，兼顧收益與成長的投資策略受到資金青睞，也帶動ETF規模快速成長。

展望台股後市，主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，近期市場受到美債殖利率走揚及資金面因素影響，短線指數波動難以避免，但從基本面觀察，AI伺服器、高效能運算（HPC）、先進封裝、ABF載板及高階PCB等產業需求仍持續成長，相關企業獲利展望並未出現明顯改變。隨著第4季進入電子產業旺季，AI產業鏈成長動能可望持續支撐台股中長期表現。

張書廷指出，目前市場較偏向資金面與評價面修正，而非基本面轉弱。在AI需求持續擴張及企業獲利成長支撐下，若短線因利率或國際事件造成拉回，反而有望成為中長線投資人分批布局的機會。

對於追求現金流的投資人而言，在參與台股成長趨勢的同時，適度配置收益型產品，也有助於降低市場波動對投資組合的影響。

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