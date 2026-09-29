AI 下半場瞄準整條供應鏈009831、10月5日開募

看準AI下半場趨勢，富蘭克林華美投信將於10月5日至10月8日募集FT核心AI電力算力ETF（009831），鎖定AI五層供應鏈概念，涵蓋能源、晶片、基礎設施、軟體與應用等領域，布局從發電到AI變現的完整商機。

009831採固定配置方式，40%布局電力供應鏈，包括核能、電網、能源配送與備援電力；20%布局AI硬體與半導體；20%配置雲端、資安與AI軟體平台；另外20%則聚焦機器人、自駕車與AI終端應用。

輝達（NVIDIA）持續擴大AI基礎建設布局，近期再度點火全球儲能與電力商機，市場關注焦點也從過去單純「拚晶片、拚伺服器」，逐步轉向AI下半場的「算力變現」與能源需求。法人指出，AI發展已進入從訓練走向應用的新階段，未來真正能受惠的，不只是硬體供應鏈，而是涵蓋電力、算力、軟體與終端應用的完整生態系。

隨著大型語言模型與AI Agent快速普及，資料中心耗電量持續攀升。根據國際能源總署（IEA）統計，以AI為主的資料中心，2025年用電量年增達50%，顯示AI競賽的核心，已不只是誰擁有更多GPU，而是誰能穩定提供電力、並將算力有效轉化為營收。

市場觀察，過去三年台股AI浪潮，主要受惠於晶片、伺服器與電子代工等硬體供應鏈，但進入AI下半場後，成長動能開始往上延伸。包括AI軟體、雲端服務、資安、AI代理，以及AI應用平台，都成為企業擴大投入的新方向。

以國際科技巨頭為例，Google Cloud最新一季營收年增82%，營業利益率同步提升至35.6%；微軟Microsoft 365 Copilot付費席次已突破3,000萬；特斯拉FSD（全自動輔助駕駛）付費用戶亦持續成長。法人認為，這代表市場已從「有沒有AI」轉向「AI能否變現」，企業獲利模式開始明朗。

不過，相較美國市場，台股目前仍偏重半導體與硬體結構。統計顯示，半導體占台股市值超過五成，但資訊服務與數位雲端占比僅約0.26%，顯示台灣投資人若想參與AI變現趨勢，仍需補足電力、軟體與應用等缺口。

AI產業未來不再只是單一硬體循環，而是橫跨能源、算力與應用的長線趨勢。當AI用量持續成長，每一次推論與代理任務，背後都同步帶動電力需求與軟體營收，整條供應鏈都有機會受惠，也讓AI投資正式邁入「全供應鏈」時代。

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