輝達祭史上最大庫藏股！009800第一大持股逾8％ 一次打包美股科技龍頭

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）日前宣布董事會再增加1,500億美元股票回購額度，創公司史上最大規模的庫藏股授權，使目前剩餘可執行的股票回購額度一舉提高至2,350億美元，預計於2028財年前執行完畢。在美債殖利率攀升、科技股普遍承壓之際，庫藏股利多激勵輝達昨（28日）股價逆勢上漲逾2%，成為大型科技龍頭中少數逆勢走強的個股。

值得注意的是，儘管輝達今年以來股價已上漲逾兩成，但隨著企業獲利預期持續上修，目前評價反而較過去明顯下降。根據LSEG資料，輝達未來12個月預估本益比約16.5倍，來到2015年以來相對低檔，也明顯低於過去15年平均約30倍的水準，顯示股價上漲的同時，企業獲利成長速度亦快速跟進。

法人表示，企業實施庫藏股除了有助減少流通在外股數、增厚每股盈餘之外，大規模回購計畫也反映企業本身的現金流實力。輝達今年5月才增加800億美元回購額度，如今進一步追加1,500億美元，剩餘額度達2,350億美元；執行長黃仁勳亦表示，公司的現金創造能力足以持續投入推動AI轉型的技術，同時將資本回饋股東。

中信NASDAQ（009800）經理人張圭慧認為，AI產業雖已歷經數年高速成長，但全球大型雲端服務商持續擴大AI基礎建設投資，AI需求也逐漸由模型訓練擴散至推論應用。輝達日前預估2028財年營收可望維持約70%的高速成長，顯示AI算力需求仍具有基本面支撐。對長線投資人而言，近期科技股受到利率與評價面因素干擾，反而可持續觀察企業獲利成長能否消化過去偏高的評價。

不過，近期美股受地緣政治、美債殖利率攀升等利空因素干擾，波動仍相當劇烈，單押個股須承受較高的股價波動風險。張圭慧指出，若投資人看好輝達及AI科技龍頭長期成長趨勢，卻又擔心單一個股波動，可透過追蹤NASDAQ 100指數的ETF參與科技產業長期趨勢。

以中信NASDAQ（009800）為例，追蹤美國NASDAQ 100指數，涵蓋在NASDAQ掛牌的大型非金融企業。根據最新持股資料，輝達目前是009800第一大持股，比重逾8%，其次包括蘋果、微軟、美光、AMD、亞馬遜、Meta、特斯拉及Alphabet等全球科技與創新產業龍頭。

從長期統計來看，NASDAQ 100也展現科技龍頭持續創造企業價值的特性。根據Bloomberg統計2004年底至2025年7月11日資料，過去20個完整年度中，NASDAQ 100指數有18個年度上漲，上漲年度占比達9成。對不希望承擔單一科技股高度波動的投資人而言，透過009800一次布局NASDAQ-100大型企業，不必猜測下一個階段由哪一家科技巨頭領漲，也能參與AI、半導體、雲端運算與數位經濟等長期成長趨勢。

中國信託投信表示，科技股短線仍可能受到美債殖利率、景氣與AI資本支出預期變化影響，但從輝達大舉實施庫藏股、企業獲利預期持續成長，以及科技巨頭持續投入AI基礎建設來看，科技產業長線成長主軸尚未改變。投資人與其嘗試判斷單一個股高低點，不妨透過009800等追蹤NASDAQ100指數的美股ETF，聚焦科技與創新龍頭，同時掌握美股科技長期成長機會。

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