台股重返48K 投資人先跑一趟...大減逾20萬人史上最多

台股上周重新站上48K，更在9月23日以48,157點刷新史上最高收盤價，部分ETF投資人先獲利了結下車，單周台股ETF總投資人數減少逾20萬人，為史上單周減少最多，不過，部分投資人則轉向布局高股息ETF，包含高股息ETF三本柱都逆勢吸引買盤目光。

根據CMoney統計至9月24日，台股ETF總投資人數減少20.04萬人，減少人數為史上單周最多，讓總投資人數也從9月18日史上新高的1,866.2萬人降至1,846.2萬人，仍是史上第六高。

進一步檢視個別台股ETF，上周投資人數逆勢增加的前十大依序為大華優利高填息30（00918）的27,357人、群益台灣精選高息（00919）14,112人、主動中信台灣收益5,846人、元大高股息（0056）4,487人、元大台灣50反1（00632R）的2,688人、國泰永續高股息（00878）2,600人、FT臺灣永續高息（00961）2,288人、永豐ESG低碳高息（00930）1,960人、元大台灣高息低波（00713）1,118人、元大MSCI金融89（0055）9人。除了台股創新高吸引防禦型買盤的元大台灣50反1、和金融股ETF的元大MSCI金融外，其餘八檔都是高股息相關ETF。

在買盤進場下，群益台灣精選高息受益人衝上1,466,235人、大華優利高填息30的374,480人、主動中信台灣收益（00406A）182,915人、FT臺灣永續高息61,109人、元大MSCI金融17,218人，紛紛寫下歷史新高。

相對於台股周線上漲1.7%，上周投資人數逆勢增加的前十大台股ETF股價多數呈現拉回0.3%至1.8%間不等，投資人也趁勢逢拉回上車，而周線上漲的ETF包含主動中信台灣收益4.2%、永豐ESG低碳高息1.2%、國泰永續高股息0.1%。

展望後市，國泰投信指出，台灣供應鏈同樣可望受惠於代理式AI及晶片架構升級所驅動的科技浪潮，從先進製程、伺服器到關鍵零組件，均有訂單成長機會。加上金融股今年受惠資本市場熱絡，獲利表現亮眼，台股布局不必全數集中半導體，其中，兼納科技與金融等產業的高股息ETF，既能參與AI需求，也能掌握市場活絡帶來的獲利動能，適合作為台股核心部位。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股企業獲利仍持續上揚，不看淡台股後市表現，台股呈現多頭格局，但切忌追高，應採分批布局策略，相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF適合穩健型、長期投資的投資人。

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