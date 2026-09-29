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殖利率攀升債市承壓 債券 ETF 仍獲159.26億美元淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊
主要債券型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊

國際油價居高不下、美國經濟數據優於預期且聯準會官員接連釋出鷹派訊號，市場對進一步緊縮的預期升溫，帶動美債殖利率升至多年高位，各類債市普遍承壓，其中，新興美元主權債跌幅相對較重。

就資金流向而言，過去一周整體固定收益型ETF續獲159.26億美元淨流入，其中，美國債市吸引47.28億美元淨流入，亞洲與歐洲債市亦分別獲40.63億與6.00億美元淨流入。依債券品質分類，投資等級債獲86.30億美元淨流入，非投資等級債亦獲4.24億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可‧哈森泰博表示，新興市場債券指數的到期殖利率歷來高於多數傳統核心債券，收益是總報酬的重要貢獻，若新興國家基本面持續改善，也將帶來風險溢酬進一步收斂的資本增值機會。

過去15年間，機構與零售投資人大幅降低對新興市場債券的整體配置，這波資金輪動伴隨對美國資產的集中度提高，如今，重新增加新興市場債券配置，有助於降低投資組合在區域、產業及貨幣上的集中風險，同時保有具吸引力的收益潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

債市 債券 殖利率

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