AI ETF怎選？009831一次打包「AI五層蛋糕」…電力、晶片到應用全布局

AI投資熱潮持續延燒，市場上的AI主題ETF也愈來愈多，但同樣掛著「AI」兩個字，背後的投資邏輯可能大不相同。投資人與其只看ETF名稱，不如進一步拆解，這檔ETF到底押的是電力、算力，還是更完整的AI產業鏈？

從市場上不同產品的布局來看：

台新美國電力基建（009805） 主要聚焦美國公用事業、電力設備、電網與儲能等領域 中信數據及電力（009819） 則鎖定資料中心、雲端與電力 玉山未來全球算力（009827） 布局範圍進一步延伸至半導體、雲端、AI軟體，以及電力與資料中心基礎建設

相較下，FT核心AI電力算力（009831）採取「AI五層蛋糕」概念，將AI價值鏈拆解為...能源、晶片、基礎設施、模型、應用五大層次，從AI底層能源一路延伸至終端應用

009831並非單純重壓單一AI題材，而是採取固定比例配置，涵蓋電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%及應用20%，全檔納入50檔成分股，且單一個股權重上限設為10%。相較於多數採市值加權的AI ETF容易過度集中於少數科技巨頭，這種分散且均衡的權重設計，更能兼顧爆發力與下檔防禦，在產品設計上展現了更具實戰性的策略思維。

這項特點也反映出AI ETF市場正迎來更成熟的產品區隔：部分資金單押爆發力強的電力或資料中心，雖然題材純度高，卻也容易面臨單一產業輪動修正的風險；而類似009831這類試圖串聯能源、硬體、軟體到終端應用的全覆蓋策略，則能在不同產業週期切換時，持續吃到各環節的輪動紅利，讓資產配置顯得更具韌性。

從底層能源到終端應用，AI生態系的擴張已不再只是單點突破，而是邁入整體產業鏈協同發展的深水區。相較於押注單一賽道的單點突破，能夠全面打包AI上下游核心環節、兼顧穩定電網與高成長算力的全方位配置，或許正是長線投資人參與這波AI大浪潮時，進可攻、退可守的理想解答。

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