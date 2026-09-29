台股10月進場後市佳 00415A主動市值卡位行情

日前蘋果秋季發表會祭出品牌首款摺疊機，不僅吸引市場目光，也揭開消費電子旺季的序幕，過往經驗來看，第4季至隔年第1季為台股旺季，加權指數與電子指數表現亮眼，加上全球AI需求強勁，相關供應鏈股多點開花，因此在旺季效應與AI浪潮雙重推動下，9月底進場布局台股後市表現可期，大型科技龍頭股與AI趨勢帶起的重點題材股更可說是台股投資必備，建議投資人可透過主動式市值型台股ETF來掌握行情，既有市值龍頭股的獲利底氣加持，也靈活掌握趨勢股與未來龍頭股的爆發力，力求超越大盤、創造超額報酬。

財富管理專家表示，近年來台股得益於AI崛起而表現強勢，市值型台股ETF也成為投資大眾用以參與台股成長的工具，不過在市場資金輪動快速之下，台股強勢次產業亦時有更替，若能在市值投資策略中搭載主動選股概念，將更有助於掌握台股成長行情。

財富管理專家指出，近期由群益投信推出的進化版主動式市值ETF「00415A主動群益核心50」正能滿足投資人需求，選股涵蓋獲利能力強之權值龍頭股、受惠AI需求強勁的(準)千金股以及商機潛力卓著的未來龍頭股，全方位網羅台股核心動能。00415A預計在9月30日募集、10月20日掛牌，每股發行價格為10元。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，台股歷經AI浪潮後，股市結構已逐漸轉為具爆發力的科技成長型市場，隨著AI發展持續推升台廠獲利動能，台股走勢有望持續由獲利成長驅動。

再者，隨著時序距離第4季不遠，過往台股也存在第4季~第1季之旺季效應，自第4季的消費旺季到隔年第1季的元月行情與紅包行情，統計自2000年以來加權指數於第4季平均報酬為4.21%、電子指數為4.64%，第1季則分為4.57%和5.79%，亦即在9月底、10月初布局台股，除持續緊跟AI科技行情，還能同步掌握旺季行情。在產業布局方面，科技股仍是投資核心，包括晶圓代工、PCB/CCL、ABF、半導體測試、IC設計、網通等值得持續留意。

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