0056存10張就打趴80%存股族！超級大戶人均身價飆破4.6億

隨著台股大漲創高，高股息ETF揮別過去陰霾，配息與殖利率表現再度吸引存股族目光，各大ETF更展開激烈的人氣王爭霸戰。

其中掛牌超過18年的「高股息始祖」元大高股息（0056），近期受惠大舉拉高配息金額，股東人數與國泰永續高股息（00878）互有領先，目前股東數已突破165萬人。

不過，究竟要存到多少張0056才算前段班？財經Youtuber「懶錢包」透過台灣集中保管結算所最新股權分散數據深入分析，發現高達8成以上的股東其實都還處於小額累積的起步階段。

存10張超越8成投資人 小資族占比近7成

懶錢包分析集保結算所統計資料指出，0056的股東人數高度集中在起步區間。

其中，持有「1張到5張」的投資人最多，高達77萬人，占比破46%；持有「1股到999股」的零股族則有37.8萬人，占比約22.8%。

光是這兩個區間合計就高達114.8萬人，佔整體股東人數約69%。換言之，只要手上有超過5張0056，就已經贏過近7成的投資人。

若進一步加上持有「超過5張至10張」的22.2萬人，累計人數達137萬人。

這意味著投資人只要手中握有10張0056，就直接超越逾8成的股東；若持有達15張，排名更可超越約88%的投資人，相當於升學考試中的「頂標」門檻；若持有達100張以上，更名列全體股東前1%的頂尖大戶，PR值高達99。

散戶清空庫存買不起新手機 超級大戶人均身價破4.6億

從持股總市值與股數角度切入，更呈現極度懸殊的財富差距。

懶錢包以9月18日0056收盤價56.85元試算，持有1股到999股的近38萬名零股族，平均每人僅持有286股，換算價值約16,249元，等於「3個人把庫存清空都買不起最新款iPhone高階旗艦機」。

反觀持有1,000張以上的157名超級大戶（含法人機構），合計掌握12.8億股，平均每人持有超過8,186張，單人庫存身價突破4.6億元。

至於持有總股數最多的主力級距，則是持有「超過50張至100張」的2.6萬名投資人，共掌握18.4億股（占總股數13.16%），人均持有約70張，平均市值約400萬元；第二名與第三名則分別是1至5張、超過5至10張的級距。

82%股東庫存低於44萬 達人提三階段存股目標

懶錢包指出，高達82%的0056股東平均持股市值低於44萬元，顯示多數存股族距離靠股息加薪或退休仍有一段路要走。

對此，他建議有意靠0056打造現金流的投資人可設定三階段目標：

第一階段先存到100萬元（約18張），擠身頂標行列。 第二階段挑戰500萬元（約88張），進入前1%水準。 最終目標累積至1,500萬元（約264張以上），跨過財務自由基本門檻。

不過，懶錢包也強調，股東結構資料包含法人機構，且多數存股族並非單押一檔標的，常搭配00878、00919或市值型ETF進行分散布局。

拆解股東結構並非鼓勵重押單一標的，而是希望透過數據鼓舞長期定期定額的投資人，一步一腳印持續累積資產規模。

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