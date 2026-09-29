股票部位1.2億「一天波動數百萬」！上班心情全被行情綁架 他想全換0050求解

隨著投資本金愈滾愈大，帳面波動也可能開始影響日常工作與情緒。一名網友近日分享，目前股票投資部位已達約1.2億元，不動產公允價值約7000萬元，行情波動較大時，單日股票損益就可能上下數百萬元，甚至超過自己的工作年薪，讓他開始苦惱該如何調整心態。

原PO表示，現在上班時經常忍不住看行情，每天、每周的心情也跟著股市起伏。股票多賺數百萬、甚至千萬元時當然開心，但一跌數百萬元，又會懊悔當初為何沒有先賣，甚至開始把工作收入拿來和股票收益比較。他因此上PTT求助，除了考慮乾脆少看盤，也好奇是否該把資金改放0050、正二或台積電。

文章曝光後，不少網友認為，既然股票波動已經影響工作與生活，最直接的方法就是降低部位與曝險，有人回應「你可以減碼」、「降部位，沒惹」，也有人建議做好資產配置、增加防守部位，或將大部分資金轉向大盤ETF。另有網友直接建議「換0050退休啊」、「全部買0050壓力瞬間歸零」。

另一派則認為，原PO股票部位已達億元等級，與其每天為工作和股票損益拉扯，不如重新思考工作的必要性，因此留言區出現大量「不要工作」、「退休就好了」的聲音。不過也有網友提醒，若投資已經明顯影響心情，可能代表目前承受的部位或波動超過自己的耐受程度，與其硬撐，不如把曝險降到不影響生活的程度。

不過，原PO的億元級資產也引發不少質疑。部分鄉民認為，如果真的是一路從較小本金累積到1.2億元，過程中理應早已經歷過千萬、數千萬元部位的波動，因此有人質疑是「炫耀文」，甚至要求貼出對帳單；但也有網友替原PO緩頰，認為投資人若持續累積資產，未來同樣可能面對部位愈大、心理壓力愈高的問題，提前討論並沒有不妥。

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