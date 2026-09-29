主動式族群 靈活出擊

AI需求強勁，帶動台系供應鏈表現，最新8月外銷訂單首度突破千億美元、來到1,029.6億美元，寫下歷年單月新高，年增近71.4%，連19紅，經濟部更預測全年外銷訂單金額有望挑戰1.1兆美元。市場法人表示，在外銷持續成長期間，台股表現亮麗，建議不妨善用既能跟隨大盤成長，又能靈活調整持股的主動式ETF來把握行情。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，台灣外銷訂單已連續19個月正成長，主要由資通信及電子產品年增超過70%所推升，顯示全球科技巨頭龐大的資本支出，持續反映在台灣AI硬體供應鏈的訂單上，也對以電子出口為經濟根基的台灣更增添底氣。

根據近五次台灣外銷訂單正成長維持十個月以上的經驗來看，大盤於期間表現亮眼，平均漲幅近42.7%。後續來看，在AI需求強勁下，有望進一步推升台廠業績表現。

再者，第4季向來又是消費電子旺季，外銷訂單有望延續成長趨勢，對於台股行情正向看待，不過在股市處於高檔之際類股輪動亦頻繁，靈活選股才更有助於掌握趨勢行情，建議投資人可透過主動式市值ETF來掌握行情。

主動群益核心50 ETF（00415A）經理人許育誌指出，隨全球科技巨頭積極投入AI基礎建設與算力布局，反映AI長線需求未見降溫。台灣在半導體、伺服器、IC設計及關鍵零組件供應鏈中占據核心地位，為此波AI浪潮下的最大受惠國，不僅反映在外銷訂單的增長，也進一步傳導至上市櫃公司獲利與股價表現。

數檔得益於AI趨勢的（準）千金股崛起，因此能因應市況彈性調整持股的主動式台股市值型ETF更是投資人可多加運用的工具，以更即時掌握AI多元商機。

次產業方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等也值得留意。

台新臺灣中小主動式ETF經理人沈建宏表示，就投資類型分析，2027年指數報酬可能不會像2026年一樣飆漲，投資風格將由Beta（與市場連動）轉向Alpha（超額報酬），市場將更挑企業獲利品質，因此布局台股中小主動式ETF將更具優勢。預期9~10月個股表現將優於大盤表現，中小型股相對有表現空間。

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