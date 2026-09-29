台股市值型ETF有戲 可望搶搭Q4多頭行情

近期隨台股指數創高，市值型ETF表現亮眼，包括中信臺灣智慧50（00912）、第一金工業30（00728）、聯邦台精彩50（009804）等近三個月漲幅均逾5%，超越台股漲幅4.3%。中秋節假期過後，多數法人認為，台股具挑戰5萬點的機會甚高，市值型台股ETF將是投資人擊敗大盤的利器。

主動第一金台股優ETF（00728）經理人張正中指出，從美國聯準會升息後的利率展望數據觀察，持續升息的可能性並不低，也使得外資重新回補台股。

此外，受惠於AI供應鏈帶動，企業獲利持續成長，券商上修2026、2027年獲利預估，目前本益比仍處於合理區間。儘管油價波動與政治因素帶來短期雜訊，但AI資本支出持續擴張，基本面結構穩健，中秋節後，台股可望迎接第4季成長多頭行情。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，聯準會升息落地後，市場焦點回歸企業獲利。四大CSP已將2027年資本支出上修至1兆美元，AI基礎建設投資循環尚未見頂。

野村投信內部股票池對2026年每股稅後盈餘（EPS）年增率預估升至77.3%，並連續第九個月上修。

產業方面，看好AI半導體、先進封裝、電子零組件及伺服器供應鏈，隨Vera Rubin進入量產，具技術領先、訂單能見度及議價能力的次產業龍頭可望優先受惠。

國泰台灣領袖50ETF經理人蘇鼎宇指出，台灣大型科技企業具備厚實的研發實力、量產規模及全球客戶基礎，隨著代理式AI加速滲透日常應用，終端裝置升級需求可望持續升溫，為台廠供應鏈營運增添成長動能。

另一方面，金融等族群則有助擴大多元配置；國泰台灣領袖50 ETF透過一籃子大型權值股布局，在反映台灣大型企業發展趨勢的同時，也有機會參與AI應用擴張所帶來的成長契機。

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