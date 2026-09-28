0050退休怎麼領？清流君揭GK動態提領「4大規則」 初始提領率可從4％拉高至5.2％

許多想提早退休的FIRE族，都把「4%法則」當成退休提領標準。但固定提領的缺點是，往往要先存到更大一筆本金才敢退休，最後甚至可能留下不少沒花完的資產。

財經專家清流君指出，如果改用「GK動態提領（Guyton-Klinger）」機制，並以元大台灣50（0050）搭配債券與現金，初始提領率可以從4%提高到5%，甚至5.2%，讓退休初期有更多生活費可以使用。

GK動態提領怎麼做？核心有4大規則

GK的概念其實很簡單：生活費可以小幅調整，換取更高的退休金存活率。

整套機制主要有4大規則：

提領規則（WR） 如果前一年投資虧損，而且提領率超標，就先暫停依通膨調高生活費。 資本保存規則（CPR） 當提領率突破上護欄，也就是初始提領率的120%，生活費減少10%。 繁榮規則（PR） 當提領率跌破下護欄，也就是初始提領率的80%，生活費增加10%。 投資組合管理規則（PNR） 提領生活費的同時，也順便進行資產再平衡。

換句話說，市場不好時少花一點，市場大漲、資產變多時就多花一點，而不是每年固定領同一套公式。

0050大漲先賣、股災不殺低

至於生活費要從哪裡來，第四項PNR在現代實務上已演變成「提領順帶再平衡」。

做法不是隨便賣資產，而是優先調節前一年上漲、比重超標的部位來支付生活費；如果股票與債券的超額部位不夠，再使用現金。遇到極端空頭，而且固定收益資產足夠時，則不賣前一年負報酬的股票，避免退休初期被迫低點殺出。

以0050搭配美債IEF與現金為例，這套做法等於建立「逢高調節、逢低回補」的紀律。

牛市時，把0050大漲後超出配置的部分轉回債券與現金；熊市時，則用避險資產支付生活費，同時回補下跌的股票。退休族不用預測高低點，只要按照規則提領，資產就會逐步回到原本設定的比例。

清流君認為，4%法則追求的是相對固定的提領方式，代價是退休初期可能必須控制支出；GK動態提領則允許生活費在安全範圍內上下調整。

對準備退休的投資人來說，透過0050搭配債券、現金，再結合動態提領與再平衡，不只可以提高退休初期的提領空間，也能讓退休前期體力較好的黃金十年，有更多生活費可以運用。

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