快訊

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

貓咪受困高樓外牆 救援人員剛就位「牠一個後空翻」自己上來了

聽新聞
0:00 / 0:00

0050退休遇股災怎麼辦？清流君曝「美債＋GK動態提領」策略 牛市還能加薪10％

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君指出，0050搭配美債IEF與GK動態提領，可利用不同資產走勢降低熊市被迫賣股的壓力，牛市時則有機會觸發生活費調高機制。聯合報系資料照
清流君指出，0050搭配美債IEF與GK動態提領，可利用不同資產走勢降低熊市被迫賣股的壓力，牛市時則有機會觸發生活費調高機制。聯合報系資料照

傳統退休規劃中，很多人怕遇到股災，因此把投資配置得太保守。

但清流君指出，退休初期真正要注意的是「報酬順序風險」，也就是剛退休就碰上股市大跌，為了支付生活費，被迫在低點賣掉資產。

0050遇股災怎麼辦？美債成緩衝

如果把元大台灣50（0050）搭配美債IEF，再加入具有緩衝機制的動態提領策略，就能在市場重挫時多一層保護，降低熊市被迫殺低的壓力。

以2008年金融海嘯為例，當年0050大跌39.67%，但具有避險性質的IEF反而上漲17.19%。

這種資產走勢不同的特性，正好成為動態提領的緩衝。投資人不必在股票低點賣股籌生活費，還能透過提領時重新調整資產比重，把上漲的債券獲利轉進下跌的0050，在空頭時守住資產。

牛市生活費跟著加薪 GK動態提領更貼近退休需求

到了牛市，這套策略則能發揮「自動獲利了結」的效果。

2024年0050大漲48%，帶動整體退休資產在2025年初突破2300萬元，提領率降至3.37%，因此2025年、2026年連續兩年觸發生活費增加10%的繁榮機制。生活費提高的同時，也能把股票超配的部分轉回現金與債券，將部分帳面獲利轉成實際的資產防護。

除了提領規則，清流君也提到GK模型一項容易被忽略的設定：資本保存規則（CPR）會在預期壽命結束前15年停止。假設規劃活到110歲，大約95歲後即使遇到空頭，也不用再強制降低生活費，因為退休早、中期的報酬順序風險已經度過，加上剩餘年限縮短，不必為了提高資金存活率，犧牲晚年的生活水準。

清流君也指出，真實的退休生活未必是在某個年齡突然完全停止工作，許多人會逐步減少工時，採取漸進式退休，因此初期需要提領的金額也會降低。

加上退休花費可能呈現「初期體力好、花得多，晚年支出逐漸下降」的微笑曲線，透過0050的長期複利搭配動態提領，就能依不同人生階段調整，更貼近實際的退休花費需求。

◎本文獲 清流君 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 股災 美債 退休

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年薪200萬想把薪水全投資！新鮮人列0050、台積電、VOO配置 網勸：要留現金

高股息ETF真的會睡公園？00878今年報酬率勝0050 陳重銘揭「超車關鍵」

1000萬退休金怎花？0050搭GK策略「領走1363萬」 20年後還剩4322萬

相關新聞

0050退休怎麼領？清流君揭GK動態提領「4大規則」 初始提領率可從4％拉高至5.2％

清流君指出，0050搭配債券與現金採GK動態提領，初始提領率可由4%提高至5.2%，依市場調整生活費並再平衡。

0050退休遇股災怎麼辦？清流君曝「美債＋GK動態提領」策略 牛市還能加薪10％

清流君建議退休資產以0050搭配美債IEF及GK動態提領，股災用債券緩衝並降低退休初期報酬順序風險，牛市生活費可加薪10%。

1000萬退休金怎花？0050搭GK策略「領走1363萬」 20年後還剩4322萬

回測顯示，1000萬元以0050、美債ETF與現金搭配GK策略，20多年領1363萬元，期末資產增至4322萬元；靠雙護欄與再平衡調整提領。

年薪200萬想把薪水全投資！新鮮人列0050、台積電、VOO配置 網勸：要留現金

年薪約200萬元新鮮人規劃將薪資幾乎投入股市，配置0050、台積電、VOO、QQQ及個股；網友提醒仍應保留現金。

上周三大法人買超ETF前十大 七檔主動式、第一名飆到114.9萬張

上周台股上漲1.7%，收在48,024點。觀察三大法人ETF買盤，高達七檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有兩檔是國外主動式ETF，另外有兩檔台股都是正2ETF，可見法人操作上偏積極，上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達114.9萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有43.6萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A）有27.8萬張。

主動式ETF上周加碼長榮航2,840張最多 電信、封測、PCB 各兩檔進榜

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，長榮航（2618）獲得2,840張加碼榮登第一，其次是台達電（2308）1,386張，第三名的京元電子（2449）有1,121張。不過加碼力道比起上周明顯縮減，僅前三名加碼超過千張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。