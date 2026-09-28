0050退休遇股災怎麼辦？清流君曝「美債＋GK動態提領」策略 牛市還能加薪10％

傳統退休規劃中，很多人怕遇到股災，因此把投資配置得太保守。

但清流君指出，退休初期真正要注意的是「報酬順序風險」，也就是剛退休就碰上股市大跌，為了支付生活費，被迫在低點賣掉資產。

0050遇股災怎麼辦？美債成緩衝

如果把元大台灣50（0050）搭配美債IEF，再加入具有緩衝機制的動態提領策略，就能在市場重挫時多一層保護，降低熊市被迫殺低的壓力。

以2008年金融海嘯為例，當年0050大跌39.67%，但具有避險性質的IEF反而上漲17.19%。

這種資產走勢不同的特性，正好成為動態提領的緩衝。投資人不必在股票低點賣股籌生活費，還能透過提領時重新調整資產比重，把上漲的債券獲利轉進下跌的0050，在空頭時守住資產。

牛市生活費跟著加薪 GK動態提領更貼近退休需求

到了牛市，這套策略則能發揮「自動獲利了結」的效果。

2024年0050大漲48%，帶動整體退休資產在2025年初突破2300萬元，提領率降至3.37%，因此2025年、2026年連續兩年觸發生活費增加10%的繁榮機制。生活費提高的同時，也能把股票超配的部分轉回現金與債券，將部分帳面獲利轉成實際的資產防護。

除了提領規則，清流君也提到GK模型一項容易被忽略的設定：資本保存規則（CPR）會在預期壽命結束前15年停止。假設規劃活到110歲，大約95歲後即使遇到空頭，也不用再強制降低生活費，因為退休早、中期的報酬順序風險已經度過，加上剩餘年限縮短，不必為了提高資金存活率，犧牲晚年的生活水準。

清流君也指出，真實的退休生活未必是在某個年齡突然完全停止工作，許多人會逐步減少工時，採取漸進式退休，因此初期需要提領的金額也會降低。

加上退休花費可能呈現「初期體力好、花得多，晚年支出逐漸下降」的微笑曲線，透過0050的長期複利搭配動態提領，就能依不同人生階段調整，更貼近實際的退休花費需求。

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