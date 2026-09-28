1000萬退休金怎花？0050搭GK策略「領走1363萬」 20年後還剩4322萬

0050實測GK動態提領 千萬本金20年滾出4300萬

許多準備退休的人，習慣買高股息ETF領現金流，但也可能因為選股受到股息因子限制，犧牲部分資本利得空間...

清流君指出，如果用元大台灣50（0050）搭配美債與「GK動態提領」策略，就不一定只能靠高股息ETF過退休生活，不但可以穩定提領生活費，也能讓本金跟著經濟成長。

清流君以2004年初投入1000萬元進行回測，配置80%的0050、10%美債ETF（IEF）與10%現金，初始提領率設定為5.2%，第一年提領52萬元。 經過20多年直到2026年8月底，這套組合累計領出1363萬元生活費，期末總資產反而增加到4322萬元；如果採取相對穩健的65%股票、25%美債、10%現金配置，20多年同樣領出1367萬元，最後還剩下3136萬元。

雙護欄機制抗震兼加薪 再平衡化解股災風險

這套策略的重點，就是透過「上下護欄」兼顧生活品質與資產安全。每年提領時，先依照前一年的CPI計算生活費；如果前一年投資虧損，而且提領率高於一開始設定的水準，就先暫停跟著通膨調高生活費。

當提領率超過上護欄，也就是初始值的120%，生活費就打九折，降低資產太快耗盡的風險。 相反地，如果資產愈滾愈大，讓提領率跌破下護欄，也就是初始值的80%，生活費就直接增加10%，讓投資人也能享受到牛市帶來的成果。

回測20年間，80/10/10配置只有在金融海嘯時減少1次生活費，卻有5次因為資產表現良好而增加提領金額。

至於生活費要從哪裡拿，清流君強調可以採取「提領順帶再平衡」，也就是優先賣掉漲比較多、比重已經過高的資產，避免股市大跌時被迫低價賣股票。

例如：2008年金融海嘯期間，0050大跌近四成，隔年初需要提領生活費時，就改賣逆勢上漲的IEF，同時回補0050；到了2010年股市強勁反彈後，再反過來調節大漲的0050，補回債券與現金部位，藉此落實低買高賣。

清流君總結，GK動態提領的概念，就是讓每年的生活費保留一點調整空間，換取退休初期更高的提領率與生活水準。

退休族不一定要為了現金流只追求殖利率，透過0050搭配債券與動態提領，不僅能支應日常生活花費，也能持續參與台股長期成長，朝「資產越花越多」的目標前進。

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