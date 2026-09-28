上周三大法人買超ETF前十大 七檔主動式、第一名飆到114.9萬張

上周台股上漲1.7%，收在48,024點。觀察三大法人ETF買盤，高達七檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有兩檔是國外主動式ETF，另外有兩檔台股都是正2ETF，可見法人操作上偏積極，上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達114.9萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有43.6萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A）有27.8萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為主動凱基台灣、主動復華全球50、元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、主動復華未來50、中信台日韓PCB，以及主動安聯美國科技。前八名買超張數都超過10萬張，雖然少了一個交易日，買超力道仍較前一周明顯增溫。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，台股短線歷經整理後再次展現強韌底氣，主要得益於國際科技巨頭資本支出未見放緩，帶動AI伺服器與半導體供應鏈營運展望極佳。隨著第4季企業級伺服器備貨潮拉開序幕，AI基礎建設從核心算力晶片迅速延伸至高階伺服器組裝、高速傳輸晶片與散熱架構，各項高單價、高毛利產品出貨放量，將持續推升伺服器大廠與半導體設計巨頭的營收表現。

郭修誠指出，AI資本支出已從單一晶片需求進入「AI產業鏈精準配置」階段。AI伺服器升級帶來高速傳輸與高階材料的爆發性成長，使半導體（IC 設計、封測、晶圓代工）與 PCB／CCL（銅箔基板、載板）等高速傳輸主題成為市場最吸金的主軸。

展望後市，郭修誠表示，台股第4季在AI剛性需求與年終旺季備貨潮的雙重拉抬下，基本面成長趨勢極為明確。

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