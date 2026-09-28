主動式ETF上周加碼長榮航2,840張最多 電信、封測、PCB 各兩檔進榜

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，長榮航（2618）獲得2,840張加碼榮登第一，其次是台達電（2308）1,386張，第三名的京元電子（2449）有1,121張。不過加碼力道比起上周明顯縮減，僅前三名加碼超過千張。

加碼四到十名分別是遠傳（4904）、東和鋼鐵（2006）、頎邦（6147）、臻鼎-KY（4958）、興富發（2542）、景碩（3189），以及中華電（2412）。產業來看，主動式ETF加碼明顯仍偏防禦，傳產股有三檔，電子股則以電信、封測、PCB各兩檔為主。

野村臺灣創新科技50ETF（00935）經理人林怡君指出，全球大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，新一代AI運算平台Vera Rubin進入量產階段，可望帶動伺服器、先進製程與封裝、高速傳輸、PCB、電源及散熱等供應鏈需求升溫，台灣廠商在全球AI硬體供應鏈具關鍵地位，後續訂單與營收動能仍是觀察重點。

林怡君表示，第4季至隔年初原為科技產業新品上市及客戶備貨旺季，今年再疊加AI伺服器世代交替與規格升級，產業成長動能仍具延續條件。不過，科技股歷經一波漲勢後，市場將更重視訂單能見度、獲利成長與評價合理性，具技術門檻與研發實力的企業可望較具支撐。

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