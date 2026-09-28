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年薪200萬想把薪水全投資！新鮮人列0050、台積電、VOO配置 網勸：要留現金

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年薪約200萬元的新鮮人規劃將30%資金投入0050或006208、20%買台積電，其餘配置美股ETF與個股，引發Dcard網友討論。記者許正宏／攝影
一名年薪約200萬元的新鮮人規劃將30%資金投入0050或006208、20%買台積電，其餘配置美股ETF與個股，引發Dcard網友討論。記者許正宏／攝影

剛出社會、年薪約200萬元，又因住家裡幾乎沒有生活開銷，薪水該怎麼投資？一名網友在Dcard發文表示，自己最近開始工作，希望把大部分薪水投入股市，因此列出一套台美股配置向網友求助。

原PO規劃30%投入0050或006208、20%買台積電，另外15%配置VOO、15%買QQQ，剩下20%則自己研究個股，等於幾乎將可運用資金全部投入市場。

對於這套配置，有網友認為已經可以執行，建議以市值型ETF為核心；也有人分享自己的配置方式，將資金放在台積電、聯發科及自行研究的個股，不過特別提醒「也要留點現金」。

討論中也出現更積極的聲音，有網友直接建議「全部正2」，原PO則坦言自己只是投資新手，面對槓桿放大波動仍有些畏懼，目前頂多考慮拿10%至20%嘗試，並未打算全部投入。

由於原PO目前住家裡、日常支出較低，才萌生將大部分薪水投入股市的想法。不過留言也提醒，即使收入與可投資金額較高，仍應保留部分現金，如何在0050、台積電、美股ETF與個股之間配置，也成為討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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