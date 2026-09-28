高股息ETF真的會睡公園？00878今年報酬率勝0050 陳重銘揭「超車關鍵」

針對市場熱議「買高股息ETF是否會睡公園」，知名財經專家「不敗教主」陳重銘在影音內容中表示，檢視今年以來國泰永續高股息（00878）的報酬率，表現已擊敗元大台灣50（0050），且近6個月也有許多高股息ETF績效陸續超越0050。

陳重銘分析，0050表現受限的主因在於持股過度集中於台積電，目前占比高達約56%。由於台積電市值龐大、突破70兆元後上漲動能趨緩，漲幅已陸續落後給聯發科、台達電等個股。

他認為，0050未來極有可能「成也台積電，敗也台積電」...

反觀多數高股息ETF，陳重銘指出，雖然因台積電配息率較低而未將其納入成分股，但反而因此將資金與較高權重分散配置於廣達、聯發科、台達電等「AI護國群山」，整體持股分布均衡，沒有過度重壓單一個股的風險，進而帶動近6個月多檔高股息ETF報酬紛紛超車0050。

陳重銘大膽預言，從明年開始，預期會有更多高股息ETF的報酬表現超車0050；他強調，ETF的核心本質在於風險分散，具備良好分散性的投資組合能網羅更多優質企業，後續績效表現就留待時間來驗證。

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