外資喊讚 AI 供應鏈 這檔 ETF 卡位「半導體」與「金融防禦」雙引擎

隨著外資研究機構發布最新報告看好 AI 資本支出持續擴大，激勵美股 Broadcom、AMD 等半導體巨擘暴漲，也為台股注入強勁活水。展現極佳的向上攻堅氣勢。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，指出，隨著 AI 基礎建設需求從核心晶片向外擴散至伺服器硬體與高速傳輸領域，兼具「AI 算力爆發」與「金融降息/升息防禦」雙特性的標的，正成為法人資金回流的首選。

郭修誠分析指出，AI 資本支出已從單一晶片需求進入「AI 產業鏈精準配置」階段。AI 伺服器升級帶來高速傳輸與高階材料的爆發性成長，使半導體（IC 設計、封測、晶圓代工）與 PCB/CCL（銅箔基板、載板）等高速傳輸主題成為市場最吸金的主軸。大華優利高填息30（00918）成分股高度貼合此一趨勢，深度布局伺服器組裝與半導體龍頭華碩、廣達、緯穎、瑞昱等企業，直接接收 AI 伺服器擴增與高階高速材料升級利多。

除科技股動能豐沛外，盤面資金輪動亦展現極佳的防禦韌性。郭修誠亦指出，金融股如台新新光金、玉山金等在升息環境及高殖利率庇護下，獲利穩健且評價處於低基期，發揮關鍵的下檔支撐效果。00918 在極力參與 AI 成長紅利的同時，重倉中信金、兆豐金、玉山金等優質金控，展現「以金融做下檔防禦、以 AI 搶上檔爆發」的黃金資產配置比率。

郭修誠強調，00918 剛於 9 月 18 日完成除息，規模更突破 1,500 億元。隨著除息後股價位階修正，加上AI 剛性需求可望延伸至第4季，投資人不妨採取定期定額＋股息再投資（DRIP）雙軌策略，鎖定具備「高股利率＋高填息率」雙因子的 00918，精準捕捉 Q4 台股行情。

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