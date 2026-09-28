高股息標的 買盤追捧

台股上周重新站上48K，更在9月23日以48,157點刷新史上最高收盤價，部分ETF投資人先獲利了結下車，單周台股ETF總投資人數減少逾20萬人，為史上單周減少最多。

不過，部分投資人則轉向布局高股息ETF，包含高股息ETF三本柱都逆勢吸引買盤目光。

根據CMoney統計，上周台股ETF總投資人數減少20.04萬人，減少人數為史上單周最多，讓總投資人數也從9月18日史上新高的1,866.2萬人降至1,846.2萬人，仍是史上第六高。

進一步檢視個別台股ETF，上周投資人數逆勢增加的前十大依序為：大華優利高填息30的27,357人、群益台灣精選高息14,112人、主動中信台灣收益5,846人、元大高股息4,487人、元大台灣50反1的2,688人。

此外，還有國泰永續高股息2,600人、FT臺灣永續高息2,288人、永豐ESG低碳高息1,960人、元大台灣高息低波1,118人、元大MSCI金融899人。

除了台股創新高吸引防禦型買盤的元大台灣50反1、和金融股ETF的元大MSCI金融外，其餘八檔都是高股息相關ETF。

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