ETF布局 Q4股優於債 透過台股、海外科技股搶成長商機

歷經第3季市場震盪、聯準會於9月啟動升息後，全球AI投資熱潮再度升溫，股市於季底逐步重返高檔，包含NASDAQ、台股等主要指數紛紛一度改寫歷史新高。展望第4季，規模前五大的ETF發行商建議，布局宜採取股優於債的投資策略。

綜合元大、國泰、群益、富邦、統一等投信看法，全球股市長線多頭趨勢下，在企業獲利與科技投資支撐中，預期市場第4季可望呈現「股優於債、成長優於防守」的態勢，但隨市場來到相對高檔、地緣政治、通膨及美國期中選舉的不確定因素，聯準會重新升息也牽動市場評價升高。

整體而言，建議第4季的ETF配置可透過台股、海外科技股來搶成長，再以債券或是黃金ETF降低波動，採取「40%台股＋40%海外科技＋20%債券或是黃金ETF」的資產配置。針對台股的投資標的，可留意標的如國泰永續高股息、主動統一台股增長、富邦科技、元大科技市值（元大電子）、主動群益核心50。

海外股票部分，前五大的ETF發行商同步建議留意科技股，相關如富邦NASDAQ、國泰費城半導體、元大納斯達克精選、群益美國科技巨頭、主動統一前沿科技。

在10檔股票ETF推薦名單中，以今年來市價含息漲跌觀察，截至24日，前五強依序為：主動統一台股增長94.2%、元大電子79.7%、富邦科技76.8%、國泰費城半導體76.6%、國泰永續高股息72.6%。

展望後市，在台股方面，統一投信表示，基本面仍具優勢，台灣8月外銷訂單首度突破1,000億美元並創歷史新高，主要受惠全球AI需求強勁，顯示AI伺服器、半導體及相關供應鏈需求仍具支撐。

隨著第4季進入電子產業傳統旺季，加上AI資本支出持續，預期具備實質獲利成長、產業趨勢明確的科技及成長型個股仍有表現空間；但在高檔震盪下，企業基本面與評價差異也會進一步拉大，更適合透過主動選股掌握個股輪動機會。

海外市場部分，國泰投信指出，迎接進入第4季，企業第3季財報及展望將是觀察重點，尤其大型科技公司能否延續AI資本支出，以及供應鏈業者的獲利成長能否跟上股價表現。

隨著代理式AI由回答問題走向執行任務，可望帶動推論運算、記憶體與資料傳輸需求，半導體商機也由單一晶片擴展至整體運算架構。

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