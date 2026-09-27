下一代晶片軍備賽開跑 這ETF靠韓股記憶體雙雄成市場焦點

台股市場中唯一高純度涵蓋韓國前五十名市值龍頭的大華韓國KOSPI50（009829），因重倉持股兩大AI記憶體霸主並涵蓋軍工重工龍頭，可望在這波由外資引領的評價重估（Re-rating）浪潮中展現極具想像空間的營利紅利。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，隨著OpenAI推出新一代旗艦大語言模型GPT-6，掀起全球科技巨頭新一輪AI基礎建設與資本支出狂潮，加上南韓政府積極推進企業價值提升計劃（Corporate Value-up Program）並祭出稅制優惠，美聯儲升息更凸顯出亞太低估值市場的高性價比。

賴昱廷剖析，雖然美聯儲政策帶來短期高利率環境壓力，但美債長天期殖利率反而下滑，使科技股估值壓力大幅緩解。更強勁的基本面動能來自於AI最潮題材的發酵—GPT-6等次世代AI模型的參數量與多模態算力需求呈幾何級數成長，引爆北美雲端服務巨頭（CSP）對超高頻寬記憶體（HBM4/HBM3e）與高階伺服器DRAM的搶購潮。研調數據指出，SK海力士與三星電子的記憶體庫存已降至10天以下的極低水準，面臨嚴重的供需吃緊狀態。AI伺服器對產能的強烈排擠，逼使行動裝置與消費性電子品牌廠接受高額長約，推升記憶體占物料成本（BOM）比重攀升至兩成以上，使供給端巨頭掌握極強的定價自主性與自由現金流（FCF）爆發力。

賴昱廷指出，除AI算力軍備競賽帶來的實質獲利推升外，南韓官方推動的「企業價值提升計劃」更進入收割期。南韓上市公司積極響應政策，透過擴大派息與註銷庫藏股大幅提高股東回報率。市場數據顯示，三星電子與SK海力士合計達35兆韓元的巨額庫藏股買回計畫預計提前完成，不僅為市場提供了龐大的買盤支撐與流動性，亦顯著推升KOSPI成分股預估ROE至25.2%的高水準。

賴昱廷表示，地緣政治風險延續亦帶動南韓國防軍工與造船業接單暢旺，提供整體KOSPI 50指數極其穩健的盈餘支撐。在歷史相對低位的遠期本益比（P/E）與高股利護盤下，「韓國折價（Korea Discount）」正迎來歷史性的估值修復動能。

賴昱廷表示，009829第一大與第二大核心持股即為南韓記憶體雙雄，高純度連結AI算力升級與高階記憶體漲價紅利，加上韓國國防軍工與造船業接單暢旺提供多元盈利支撐，009829展現出AI最潮算力與重工題材兼備的配置優勢。

在AI記憶體供需吃緊短期難以翻轉、韓股政策改革發酵的背景下，透過009829布局南韓龍頭企業，為投資人參與本次跨國資金重估大行情最直接且具效益的資產配置首選。賴昱廷亦提醒投資人，市場仍受總體經濟及國際政經變化干擾，投資人應評估自身風險承受度，以定期定額或分批布局方式因應。

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