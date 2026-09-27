今年來台股投資人最愛主動式ETF及市值型ETF 結合兩者產品應運而生

台股今年氣勢如虹，大漲逾65%，漲幅居全球主要股市第三名。台股走高，也帶動今年台股ETF受益人數增加。法人指出，今年以主動式及市值型ETF最受歡迎，建議透過主動式市值型ETF掌握台股核心增長動能，卡位成長行情。

群益投信指出，整體來看，在今年來台股ETF新增受益人數中，主動式ETF最多，其次是市值型ETF，兩者受益人d數合計占總數近九成，人氣最旺，顯示投資人偏好透過這兩類ETF參與台股成長。

就規模來說，群益投信統計，今年以來，主動式及市值型ETF合計新增約2.65兆元，在今年以來整體台股ETF新增規模中占約65%。

群益投信認為，近期台股波動加劇、個股輪動快速，投資人對既能隨大盤同步成長，又能靈活因應市況調整持股的產品需求升溫。主動式市值型ETF結合兩者優勢，全方位掌握成長動能強勁的代表企業，將是投資人掌握台股核心成長動能的優質選擇。

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