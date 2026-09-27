孩子剛出生有15萬！爸媽猶豫0050要All in還定期定額 網一面倒選這招

孩子剛出生，手上有15萬元想替他投資元大台灣50（0050），該一次買進還是慢慢定期定額？一名網友在Dcard發文表示，由於近期股市上漲，擔心一次進場買在高點，因此考慮每月投入1萬至1.5萬元，希望分散進場風險。

原PO的兩難在於，這筆錢預計替剛出生的孩子長期投資，如果一次投入0050，可以讓資金更早進入市場；但面對股市上漲，也擔心買進後遇到回檔，因此才考慮把15萬元拆成數月投入。

留言區多數網友偏向一次投入，有人認為「15萬而已沒差，一次買」，也有人直言「15萬才一張多一點而已，要分散啥」，認為如果這筆錢長期不會使用，就沒有必要把進場時間拉得太長。

也有網友分享自己的做法，建議每年收到孩子的紅包後再一次投入，笑稱「每一年過年的紅包一次歐印，也算一種定期定額」。另有人則提出不同方向，認為若是長期閒置資金，也可以考慮全球型ETF，而非只集中台股。

究竟該一次投入還是定期定額，留言幾乎一面倒支持前者，不過原PO最初擔心的仍是進場後碰上市場回檔。對這筆準備放到孩子長大的資金而言，討論焦點也從短期買點，轉向能否長期持有，以及未來是否持續替孩子投入更多資金。

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