群創從72.6元跌到49.55元！他苦等轉型題材 嘆：全買0050可能更賺

台股突破前高，部分個股卻沒有跟上。一名網友在PTT表示，群創（3481）從72.6元高點跌至49.55元，眼看大盤創高、友達走強，群創卻持續整理，讓持有7張、目前仍小賺的他猶豫：「要繼續做夢嗎？還是趁還有賺趕快跑？」

原PO指出，目前市場看法大致分兩派，一派期待轉型與長線題材，另一派則認為本業基本面不足以支撐目前價格。他擔心現在賣掉會錯過後續行情，但繼續抱又怕股價一路跌回原點。

偏保守的網友認為，群創股價受到題材與消息影響不小，有人直言「有夢早就飛了」，也有人建議直接觀察財報，若轉型成果遲遲沒有反映在業績，就得重新評估長期持有的理由。

另一派則認為，股價已經整理一段時間，不必急著離場，有人表示「有更好的標的就賣，沒有就抱」，也有人建議保留部分持股繼續觀察。至於留言喊出的100元、150元甚至200元，都只是網友個人預測。

原PO最後坦言，自己操作其他個股後發現「上上下下根本抓不準」，甚至認為如果當初全部買元大台灣50（0050），績效可能更好，因此開始考慮未來改以0050長期投資。群創該續抱還是落袋，也讓「等轉型題材」與「回歸基本面」成為討論焦點。

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