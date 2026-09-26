009820增加成分股至50檔 納雲端服務、半導體設備、高速網路等成長股

今年新成立的美股ETF-元大納斯達克精選（009820）追蹤那斯達克100增強成長指數，近日進行指數調整，法人說明，在既有成長與品質篩選基礎上，透過提高調整頻率、擴大成分股涵蓋範圍並納入市值評分指標，提升指數對科技產業結構變化的反應能力。

法人表示，那斯達克100增強成長指數，是NASDAQ 100指數發行40年來首次優化，除了透過營收、獲利成長等因子篩選強勢成分股外，9月21日也進行三項調整。

首先，調整頻率由過去每半年一次改為每季一次，有助於指數更即時反映科技產業快速變化；其次，成分股由30檔增加至50檔，在維持增強成長投資特色的基礎下，進一步擴大既有雲端服務、半導體設備、高速網路與資安等成長領域的納入範圍，軟硬體配置兼備、更全面涵蓋AI發展的循環，有助掌握AI供應鏈輪動機會；第三，新增市值因子，使指數可兼顧企業規模與市場代表性，更適合全球投資人作為長期核心配置的重要標的。

展望後市，法人指出，看好AI科技大廠第3季財報維持強勁，搭配近期Meta新AI助手Muse高熱門下載量，再度驗證AI需求應用持續落地，且即將加速普及，跨入商業驗證與變現，未來除了目前的基礎建設，還有技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域值得關注。

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