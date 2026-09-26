0050、00631L到底怎麼選？他認為「現金流」是關鍵 網：低點根本猜不到

元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）該怎麼選，再度成為PTT熱門話題。一名網友認為，兩者差異不只在報酬與波動，投資人的現金流同樣重要；若平時收入大於支出、短期沒有賣股需求，承受波動的空間相對較大，反之若可能需要動用資金，持有0050在市場下跌時壓力可能較小。

原PO並以近期行情舉例，表示若在6月22日前波段高點附近進場，0050隨台股再創高已經解套，但同期買進00631L仍約有8%虧損；相較之下，如果是在7月底低點附近進場，00631L報酬約25%，0050則不到15%。他因此認為，正二在不同進場時點下，投資體驗可能出現明顯差異。

不過，00631L追求的是標的指數「單日」報酬的兩倍，並非保證一段期間的累積報酬固定等於0050兩倍；震盪行情下，複利與路徑效果也可能讓長期績效產生差異。因此原PO提出的近期報酬比較，只能反映特定期間結果，不能直接推論未來哪一種策略一定比較有利。

討論區也有網友認同正二可以作為提高曝險的工具，認為若能承受較大波動，可以在大跌後分批布局，也有人主張0050與00631L不必二選一，可以依行情與自身風險承受度調整比例。部分網友更直言，近年正二表現確實突出，「時間拉長正2一定幹翻50的」、「都買不就好了，看自己風險承受度」。

反對意見則把焦點放在「低點根本無法事先確認」，有人表示「低點是後見之明，如果繼續跌或盤個半年，抄比沒抄還慘」，也有人提醒「沒人想在高點進場，但也沒人猜得到高點在哪」。另一派則認為，真正困難的不是事後比較0050與00631L誰賺得多，而是遇到大幅回檔時，投資人能否承受正二放大的波動並持續按照原本策略持有。

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