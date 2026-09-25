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今年最強全球股ETF更改指數編製規則 00876「增48檔刪47檔」剔除中港股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

元大全球5G（00876）追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數，近日指數編制規則進行調整。據了解，STOXX為因應全球通訊產業發展及市場環境變化，自9月21日起，將中國大陸及香港相關母指數自標的指數樣本空間中刪除，並剔除相關成分證券，另調整權重限制及部分指數編製方式，成分股計新增48檔、刪除47檔。

法人表示，5G產業發展已從傳統電信設備與光通訊技術，逐步延伸至衛星通訊、AI網路及高速傳輸架構等新興應用領域，元大全球5G為更精準聚焦最新技術趨勢、與市場與時俱進，調整布局更集中於美國、台灣及日本等全球關鍵科技供應鏈核心市場，並進一步擴大追蹤真正受惠於次世代通訊發展的核心企業。

觀察目前主要成分股，包括台積電、聯發科、博通、高通及東京威力科創等企業，皆位居通訊晶片、高速傳輸及網路基礎建設產業鏈的重要位置。受惠於相關題材延續發酵與科技股表現帶動，統計至24日，累積今年來上漲75.05%，位居全球海外型標的之冠。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

港股 ETF 指數 00876元大全球5G

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