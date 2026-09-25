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0050長期看多為何不全押00631L？他好奇「獲利不是更多」 兩派激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，既然長期看好0050，為何不直接全押00631L放大報酬，引發PTT兩派討論；有人看好槓桿帶來的報酬潛力，也有人提醒單日2倍、波動放大與持有壓力等風險。記者曾原信／攝影
一名網友好奇，既然長期看好0050，為何不直接全押00631L放大報酬，引發PTT兩派討論；有人看好槓桿帶來的報酬潛力，也有人提醒單日2倍、波動放大與持有壓力等風險。記者曾原信／攝影

一名網友在PTT股板發文表示，元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50（0050）走勢高度相關，在他的理解中近似「2倍版本」，因此好奇，既然不少投資人願意長期全押0050，為何不直接全押00631L放大報酬，反而常看到0050、00631L各半的配置方式，讓他直呼「實在不懂」。

貼文曝光後，支持00631L的網友認為，如果本身長期看好台股，又能承受較大的波動，適度使用槓桿確實是一種選擇。有人分享自己同時持有0050與00631L，也有人直言「風險高一點獲利高一點正常，能承受哪個買哪個」，認為關鍵在於投資人的風險承受能力與曝險控制。

不過，另一派網友提醒，00631L追求的是臺灣50指數「單日」正向2倍報酬，並非長期報酬直接等於0050的兩倍。當市場出現大幅震盪、盤整或下跌時，實際累積績效可能與單純將0050報酬乘以2產生差異，因此不能只看到上漲行情時的放大效果。

風險承受度也是討論焦點。不少網友表示，正二上漲時報酬放大，但下跌時波動同樣更加劇烈，「不是所有人都可以承受兩倍虧損」、「跌兩倍扛不扛得住」，甚至有人分享自身經驗，帳面一度從獲利200萬元變成虧損220萬元，凸顯實際持有時的心理壓力。

也有網友認為，0050搭配00631L的目的並非追求最高報酬，而是控制整體曝險與波動，讓投資人更容易長期持有；另一派則認為，只要了解槓桿商品特性、現金流充足且能承受大幅回檔，配置00631L並非不可行。正如網友所說，「風險高收益大就是這麼簡單」，也有人直言「你抱得住就可以啊」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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