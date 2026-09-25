九檔股票ETF 創新高價

市場擔憂通膨與聯準會（Fed）進一步升息，美債10年期殖利率突破5%，高估值成長股首當其衝，美股及主要亞洲股市都紛紛拉回，台股也在連續假期來臨的影響下小跌作收，不過，仍有九檔海內外股票ETF挾著題材利多市價逆勢創高。

根據CMoney統計至昨（24）日，在投資台股的ETF中，收盤創高的有國泰台灣領袖50、富邦公司治理、主動國泰動能高息、元大電子、主動凱基台灣，9月來漲幅介於4.1%至6.4%。

九檔市價創新高的ETF

投資美股的國泰網路資安和永豐美國科技收盤價也創高，且國泰網路資安9月來上漲6.5%，表現亮眼。此外，鎖定全球市場，同樣在9月2日掛牌的主動復華全球50和中信台日韓PCB收盤價也同步創高，自掛牌來漲幅分別為1.5%和0.2%。

展望台股後市，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，Muse不僅讓AI由「提供答案」走向「執行任務」，更讓代理式AI朝個人化助理發展，相關需求可望由資料中心進一步延伸至邊緣運算、終端裝置及各類載體，台灣大型企業憑藉技術實力、量產規模及全球供應鏈地位，有望持續扮演產業升級的重要角色。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，考量台股今年上漲幅度在全球主要股市中名列前茅，操作建議搭配基本面、籌碼面與技術面指標觀察，只要企業獲利預估未下修、外資未轉成連續賣超、指數持穩在季線之上，持股水位無須調降。後續可優先關注獲利上修可被月營收驗證的族群，9月與第3季營收將是下一個觀察重點。

熱門交易標的之一的中信台日韓PCB收上10.02元，經理人葉松炫表示，過去PCB產業景氣循環較容易受到PC與智慧型手機需求影響，但隨著AI伺服器逐漸成為產業新的成長引擎，市場結構正出現明顯轉變。

在全球科技巨頭持續擴大AI資料中心投資的帶動下，AI產業發展已從晶片設計與先進製程，進一步延伸至ABF載板、高階PCB及關鍵材料等領域。隨著AI應用持續普及，相關供應鏈可望持續受惠於資料中心建置與硬體升級需求，長線成長潛力值得關注。

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