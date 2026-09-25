高股息族群 春風得意

台股第3季目前漲幅約6.7%，逆轉7月空頭衝擊；金融類股在這波反彈貢獻不小漲升力道，挹注高股息ETF報酬，高股息ETF前段班的第3季報酬率不遜台股漲幅，資金轉進高息ETF有股息可領、又有機會賺資本利得。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，兼具AI算力爆發與金融降息／升息防禦雙特性標的，正成為法人資金回流的首選。

除科技股動能豐沛外，盤面資金輪動亦展現極佳的防禦韌性。金融股在升息環境及高殖利率庇護下，獲利穩健且評價處於低基期，發揮關鍵的支撐效果。00918極力參與AI成長紅利的同時，重倉中信金、兆豐金、玉山金等優質金控，展現「以金融做下檔防禦、以AI搶上檔爆發」的黃金資產配置比率。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，台股短線可見資金轉向成長類股的跡象，指數雖一度突破高點，但在中秋節前夕漲勢收斂，高檔量能亦呈現萎縮，仍屬多頭格局下的正常消化。

不過，市場目前主要由少數權值股推升，多數個股仍呈跌多漲少，且量能未持續放大，顯示高檔追價意願趨於保守，近期美債殖利率走高、美中高層互動及四天連假的消息面變數，可能加大台股短線震盪。惟考量AI需求與外銷訂單持續成長，對台股中長期走勢仍維持偏多看法。兼具股息收益與相對穩定淨值表現的高股息ETF，可望協助投資人平衡資產組合波動。

主動野村臺灣高息基金經理人游景德表示，台股由低點反彈並創下新高，資金由單純題材轉向具現金流、訂單與議價能力的企業。未來一至六個月，企業獲利將成為股價主要支撐，可持續觀察營收、毛利率及獲利預估是否上修。

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