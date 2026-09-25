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科技半導體ETF 超人氣

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股主題型ETF定期定額熱門榜
台股主題型ETF定期定額熱門榜

台股科技行情延續，定期定額投資人資金布局也偏向科技題材。觀察8月台股主題型ETF定期定額扣款金額前十大，科技、半導體及AI相關產品占據多數席次，且績效表現突出，十檔中有七檔近一年漲幅翻倍。

從定期定額扣款金額來看，富邦科技8月扣款金額達6.1億元最高，國泰台灣科技龍頭約4.1億元居次，富邦公司治理約2.7億元排名第三，接著還有野村臺灣新科技50約2.4億元、國泰台灣領袖50約2.1億元。

若進一步檢視近一年績效，野村臺灣新科技50上漲148.3%，在扣款金額前十大主題型ETF中居冠，富邦台灣半導體、中信關鍵半導體則分別上漲136.5%、136.5%，進入熱門台股主題型ETF績效前段班。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，AI算力投資已由GPU進一步延伸至客製化ASIC，並向先進製程與封裝、高速光通訊、PCB／CCL、電源及散熱等環節擴散，隨AI應用從模型訓練走向大規模推論，資料中心對運算效率、功耗及高速傳輸的要求持續提升，台灣完整的AI硬體供應鏈仍具重要地位。

在投資上，考量科技股短線波動幅度相對較大，投資人若採定期定額、分批布局，可降低單一時點進場的價格波動風險，以中長期角度參與科技產業發展趨勢。

富邦科技經理人洪珮甄表示，隨著AI投資持續擴大，AI伺服器、先進製程、記憶體及關鍵零組件需求維持強勁，帶動科技產業營收與獲利同步向上，市場焦點也逐步由題材想像轉向實質獲利兌現。

展望後市，短線仍須留意指數高檔震盪、利率走勢及國際政經變數，但只要AI資本支出與企業獲利成長趨勢延續，台股中長期基本面仍具支撐。

聚焦台灣科技龍頭的ETF，可望持續掌握AI、半導體及高效能運算所帶動的產業成長契機。

國泰投信表示，台股正值相對高檔、類股輪動速度加快，若一味空手等待「完美買點」容易錯失行情，建議投資人可以「定期定額＋回檔加碼」的雙軌策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 ETF 科技

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