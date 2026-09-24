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外資賣超338億元、最愛仍是主動式ETF 尤其是00403A與00981A

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股24日收在48,024.6點，下跌132.69點，終止連六紅，三大法人賣超438.72億元，外資賣超338.02億元。聯合報系資料照
台股24日收在48,024.6點，下跌132.69點，終止連六紅，三大法人賣超438.72億元，外資賣超338.02億元。聯合報系資料照

台股24日收在48,024.6點，下跌132.69點，終止連六紅，三大法人賣超438.72億元，外資賣超338.02億元，統計外資買賣超個股，賣超友達79,999張最多，但逆勢獲外資買超前十名中，竟有5檔主動式ETF，尤其是主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）更是外資連買的標的。

台股24日開盤下跌，以48,075.39點開出，下跌81.9點，權王台積電（2330）開低走低，大盤指數一度下滑至47,754.72點，下跌402.57點，回測5日線，台積電終場收2,475元，下跌25元，影響大盤指數約199點，鴻海（2317）、聯電（2303）、富邦金（2881）等也收黑。

聯發科（2454）、南亞（1303）、健策（3653）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等則是收紅，大盤指數盤中跌勢收斂，終場以48,024.6點收盤，三大法人賣超438.72億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超338.02億元，投信賣超114.09億元，自營商買超（合計）13.38億元，其中自營商（自行買賣）買超42.35億元，自營商（避險）賣超28.97億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超友達（2409）79,999張最多，其次是賣超力積電（6770）42,587張，另外聯電、鴻海、南亞科（2408）、華邦電（2344）也遭外資賣超；不過，統計外資買超前十名個股，卻有5檔主動式ETF，買超主動統一升級50最多，單日買超64,496張，連七買，買超主動統一台股增長居第二，單日買超36,447張，連五買。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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