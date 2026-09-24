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0056賣掉全轉0050！她「無腦存」帳面賺37.95％仍後悔 網：比上永遠比不完

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享賣出0056、轉存0050的投資經驗，目前0050帳面獲利逾10萬元、報酬率37.95%，但看到0056近期表現仍一度感到後悔。記者余承翰／攝影
一名網友分享賣出0056、轉存0050的投資經驗，目前0050帳面獲利逾10萬元、報酬率37.95%，但看到0056近期表現仍一度感到後悔。記者余承翰／攝影

一名網友在Dcard分享投資經驗，透露先前在元大高股息（0056）約43元時賣出，將資金轉進元大台灣50（0050），之後採取「定期不定額」方式持續買進。從她曬出的帳戶截圖來看，目前0050市值約38.57萬元、成本約27.89萬元，帳面獲利10.59萬元，報酬率37.95%。

雖然0050帳面已賺逾10萬元，原PO仍坦言一度後悔，眼看0056配息與股價表現，加上朋友曾勸她買富邦科技（0052）卻沒有跟進，讓她感嘆0050短期表現不如另外兩檔。不過她最後仍決定繼續累積0050，「反正資金也不多，只能慢慢來」。

原PO後續補充，自己今年才開始投資，目標其實是持有10年，因此目前只能談短期表現。她坦言自己也是看了許多文章後選擇0050，雖然看到其他ETF或個股上漲難免眼紅，但比起追求更高報酬，她更在意市場震盪時「自己抱不抱得住」。

她也曾考慮透過元大台灣50正2（00631L）放大報酬，但自認無法承受較大的波動，因此最後仍選擇0050。原PO表示，自己本金不大，還有4隻17歲的貓需要照顧並陸續產生醫療支出，因此現階段更重視持續投資，同時保留現金應急。

貼文引發不少網友討論，有人直言「投資最主要要清楚自己策略」、「有賺總比虧好」，也有人認為短期就有37%帳面報酬已相當不錯，「比上永遠比不完」。另有網友鼓勵她既然設定長期投資，就不必一直與其他標的比較，甚至形容累積到一定規模後，會發現「投資無聊得很幸福」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0056元大高股息 0050元大台灣50 0052富邦科技 ETF 報酬率 市值型 00631L元大台灣50正2

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