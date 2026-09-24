快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

0050單押就夠了？他股票＋存款突破千萬仍想加ETF 網：別亂搞一堆花樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享台股部位僅投資0050，今年股票加存款已突破1000萬元，仍猶豫是否搭配其他ETF，引發PTT網友熱議。中央社
一名網友分享台股部位僅投資0050，今年股票加存款已突破1000萬元，仍猶豫是否搭配其他ETF，引發PTT網友熱議。中央社

一名網友在PTT股板發文表示，目前台股部位只投資元大台灣50（0050），美股則配置VOOVT，隨著資產持續累積，也開始思考台股是否需要再加入0056、00878等ETF，或乾脆專心累積0050股數，因此上網詢問其他投資人的看法。

原PO透露，今年股票加上存款已順利突破1000萬元，自稱「正式成為股板小資族」，但對資產配置仍有疑問。由於美股已透過VOO、VT布局，現在最大的問題，就是台股是否還有必要增加其他ETF，進一步分散持股。

貼文曝光後，不少網友認為配置不必弄得太複雜，紛紛留言「大道至簡」、「0050就好了吧」、「其實這樣就夠了」、「不要亂搞一堆花樣，穩穩就贏了」，也有人直言，若本身沒有太多時間研究個股，持續採取指數化投資就是一種選擇。

不過，也有另一派網友提出不同搭配方式，包括元大台灣50正2（00631L）、貝萊德世界股票（009826）、美債ETF等，甚至有人建議配置部分高股息ETF。另有網友指出，原PO本身已有VOO與VT，「已經有VOO跟VT作分散，台股就算只有0050也可以」，認為未必需要為了增加ETF檔數而刻意分散。

討論中也有人分享自身經驗，「久了你會發現搭配的績效都輸0050」、「我就是東買西買還輸0050」，但也有網友提醒投資仍應依年齡與風險承受能力調整策略。至於原PO突破千萬元還自稱「小資族」，也意外成為留言區另一個話題，有人笑稱「一千萬裝小資怎麼看起來很諷」，也有人回應「1000在股板真的是小資」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 009826貝萊德世界股票 VT VOO 00631L元大台灣50正2

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009828重返10元發行價！日韓PCB接力大漲…AI載板2026年產值估增32.3％

00406A將除息！配息0.138元、年化逾16％…經理人看AI第四季出貨旺季

009831要來了！AI投資不只晶片、伺服器 「五層蛋糕」一次布局電力到應用

00961年化配息率17%多！連3個月配0.19元…網曝「已存1年」心得

相關新聞

0056賣掉全轉0050！她「無腦存」帳面賺37.95％仍後悔 網：比上永遠比不完

網友賣0056轉投0050，採定期不定額累積，帳面獲利10.59萬元、報酬37.95%，雖曾後悔仍以長期持有與保留現金為主。

0050單押就夠了？他股票＋存款突破千萬仍想加ETF 網：別亂搞一堆花樣

網友股票加存款破千萬，台股僅投0050並持有VOO、VT，詢問是否加入0056、00878；網友多建議簡單配置。

00961年化配息率17%多！連3個月配0.19元…網曝「已存1年」心得

00961連3月每單位配0.19元，年化配息率17.16%受關注；網友分享持有心得，也提醒投資仍須觀察成分股與填息表現。

009831要來了！AI投資不只晶片、伺服器 「五層蛋糕」一次布局電力到應用

富蘭克林華美投信10月5日募集009831，布局AI能源、晶片、基礎建設、模型與應用五層，採電力40%、硬體軟體應用各20%配置。

00406A將除息！配息0.138元、年化逾16％…經理人看AI第四季出貨旺季

00406A每單位配息0.138元，10月初除息，年化配息率逾16%；經理人看好AI供應鏈第四季出貨旺季。

0050投資人喊「有賺到」！台股市值躍全球第4 周冠男勸別忙進忙出

台股總市值約5.3兆美元躍居全球第4，周冠男提醒投資人長期持有市值型ETF，別因頻繁進出錯失市場成長，部分0050投資人分享獲利經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。