0050單押就夠了？他股票＋存款突破千萬仍想加ETF 網：別亂搞一堆花樣

一名網友在PTT股板發文表示，目前台股部位只投資元大台灣50（0050），美股則配置VOO與VT，隨著資產持續累積，也開始思考台股是否需要再加入0056、00878等ETF，或乾脆專心累積0050股數，因此上網詢問其他投資人的看法。

原PO透露，今年股票加上存款已順利突破1000萬元，自稱「正式成為股板小資族」，但對資產配置仍有疑問。由於美股已透過VOO、VT布局，現在最大的問題，就是台股是否還有必要增加其他ETF，進一步分散持股。

貼文曝光後，不少網友認為配置不必弄得太複雜，紛紛留言「大道至簡」、「0050就好了吧」、「其實這樣就夠了」、「不要亂搞一堆花樣，穩穩就贏了」，也有人直言，若本身沒有太多時間研究個股，持續採取指數化投資就是一種選擇。

不過，也有另一派網友提出不同搭配方式，包括元大台灣50正2（00631L）、貝萊德世界股票（009826）、美債ETF等，甚至有人建議配置部分高股息ETF。另有網友指出，原PO本身已有VOO與VT，「已經有VOO跟VT作分散，台股就算只有0050也可以」，認為未必需要為了增加ETF檔數而刻意分散。

討論中也有人分享自身經驗，「久了你會發現搭配的績效都輸0050」、「我就是東買西買還輸0050」，但也有網友提醒投資仍應依年齡與風險承受能力調整策略。至於原PO突破千萬元還自稱「小資族」，也意外成為留言區另一個話題，有人笑稱「一千萬裝小資怎麼看起來很諷」，也有人回應「1000在股板真的是小資」。

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