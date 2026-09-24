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00961年化配息率17%多！連3個月配0.19元…網曝「已存1年」心得
9月ETF除息潮登場，月配、季配及主動式ETF再成存股族話題。近日有網友在臉書ETF社團分享9月25檔ETF除息整理，其中月配型FT臺灣永續高息（00961）年化配息率17.16%，引發討論。
從分享表格來看，00961收盤價13.29元、除息0.19元，年化配息率17.16%；季配型00918年化配息率19.84%，主動式00406A則為16.63%。原PO也好奇，不同配息頻率與價格下，大家會如何選擇。
留言區不少人討論00961，有網友表示已持有一年，目前表現「很滿意」；也有人提到00961已連續3個月每單位配息0.19元，直呼「月配有這個水準確實蠻香」，另有人笑稱「誤打誤撞買到961，想想真幸福」。
不過，也有網友提醒不能只看配息率，直言「配得高不代表最後年報酬一定比較高」，買進前仍會觀察成分股與後續填息狀況，顯示總報酬也是不少投資人的考量。
其他留言則分別點名00918、00919、00981A、0050，有人趁下跌加碼，也有人選擇繼續存股。即使00961的17.16%年化配息率受到關注，社團對月配、季配與不同ETF的選擇仍相當分散。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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