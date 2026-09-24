009831要來了！AI投資不只晶片、伺服器 「五層蛋糕」一次布局電力到應用

過去幾年台股AI行情蓬勃發展，投資人最熟悉的莫過於GPU、ASIC、HBM、伺服器、散熱與網通等供應鏈。從投資角度來看，這些領域主要落在AI價值鏈的「晶片」與「基礎建設」兩大層。

如果把AI比喻成一塊「五層蛋糕」：

第一層是能源：包括發電、核能、燃料與電網 第二層是晶片：涵蓋GPU、ASIC與HBM 第三層是基礎建設：包括資料中心、網路、雲端及電力配送 第四層則是模型：涉及訓練、推論及AI平台 最上層第五層則是應用：包括企業AI、AI Agent與機器人等...

如果投資AI只聚焦台股熟悉的硬體供應鏈，可能只吃到了AI蛋糕的一部分。

富蘭克林華美投信將於10/5募集的FT核心AI電力算力 （009831），便以「AI五層蛋糕」作為核心布局概念，配置從最底層的能源，到晶片、基礎建設，再延伸至模型與應用。

從配置架構來看，009831採取電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%、應用20%的固定配置，希望降低單押單一AI環節的情況；指數則採50檔成分股、固定比例配置，單一個股權重上限10%。

對投資人而言，未來挑選AI主題ETF，除了看「AI」兩個字，也必須進一步檢視：到底投資的是AI哪一層？畢竟，AI上半場的核心是「把算力蓋出來」，但當算力持續增加後，下一階段市場關注的可能是「如何使用算力、讓算力產生商業價值」。從能源到晶片，從基礎建設到模型，再走向終端應用，AI的投資版圖正在變得更完整。

FT核心AI電力算力（009831） 基金類型 被動式海外股票ETF 追蹤指數 Solactive核心AI電力算力科技指數 是否配息 不配息 發行價格/最低申購金額 新臺幣10元 / 新臺幣10,000元 經理費/保管費 0.9% / 0.2% 募集/預計掛牌日期 10/5-10/8募集；預計10/29掛牌交易

資料來源：富蘭克林華美投信官網

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