009831要來了！AI投資不只晶片、伺服器 「五層蛋糕」一次布局電力到應用
過去幾年台股AI行情蓬勃發展，投資人最熟悉的莫過於GPU、ASIC、HBM、伺服器、散熱與網通等供應鏈。從投資角度來看，這些領域主要落在AI價值鏈的「晶片」與「基礎建設」兩大層。
如果把AI比喻成一塊「五層蛋糕」：
第一層是能源：包括發電、核能、燃料與電網
第二層是晶片：涵蓋GPU、ASIC與HBM
第三層是基礎建設：包括資料中心、網路、雲端及電力配送
第四層則是模型：涉及訓練、推論及AI平台
最上層第五層則是應用：包括企業AI、AI Agent與機器人等...
如果投資AI只聚焦台股熟悉的硬體供應鏈，可能只吃到了AI蛋糕的一部分。
富蘭克林華美投信將於10/5募集的FT核心AI電力算力 （009831），便以「AI五層蛋糕」作為核心布局概念，配置從最底層的能源，到晶片、基礎建設，再延伸至模型與應用。
從配置架構來看，009831採取電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%、應用20%的固定配置，希望降低單押單一AI環節的情況；指數則採50檔成分股、固定比例配置，單一個股權重上限10%。
對投資人而言，未來挑選AI主題ETF，除了看「AI」兩個字，也必須進一步檢視：到底投資的是AI哪一層？畢竟，AI上半場的核心是「把算力蓋出來」，但當算力持續增加後，下一階段市場關注的可能是「如何使用算力、讓算力產生商業價值」。從能源到晶片，從基礎建設到模型，再走向終端應用，AI的投資版圖正在變得更完整。
FT核心AI電力算力（009831）
基金類型
被動式海外股票ETF
追蹤指數
Solactive核心AI電力算力科技指數
是否配息
不配息
發行價格/最低申購金額
新臺幣10元 / 新臺幣10,000元
經理費/保管費
0.9% / 0.2%
募集/預計掛牌日期
10/5-10/8募集；預計10/29掛牌交易
資料來源：富蘭克林華美投信官網
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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