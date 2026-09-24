00406A將除息！配息0.138元、年化逾16％…經理人看AI第四季出貨旺季

台股連漲兩日後，受到美債殖利率攀升、美股自高檔回落影響，9月24日開盤走低。法人表示，近期指數漲幅已大，市場獲利了結賣壓浮現，加上外資追價意願轉趨觀望，導致部分AI及電子族群出現回檔。不過，整體產業基本面並未明顯轉弱，市場焦點仍將回歸企業獲利表現，短線震盪反而有助於消化過熱籌碼，讓後續行情發展更趨健康。

短線波動難以避免，在此環境下，現金流的重要性也逐漸受到投資人重視。投資專家表示，過去市場持續上漲時，投資人往往更關注資本利得；然而，當行情進入高檔震盪階段，具備穩定現金流來源的投資策略，往往有助於降低持有過程中的心理壓力。相較於單純追求股價漲幅，兼顧產業成長與收益來源的配置方式，更有助於投資人度過市場波動。

10月初即將除息的ETF已陸續公告配息內容。根據統計，主動中信台灣收益（00406A）此次每受益權單位預計配發0.138元，自6月掛牌以來已完成第三次配息。以目前公告內容估算，00406A亦是本波10月初除息ETF當中，以9/23收盤價計算，該檔為少數年化配息率超過16%的產品之一。

00406A近期受到市場關注，除了聚焦台灣AI產業趨勢外，也透過投資組合納入掩護性買權（Covered Call）策略，增加收益來源。由於近幾個月市場波動相對明顯，亦有助於權利金收入累積，而在市場多頭趨勢延續期間，投資人也無須過度擔心完全錯失產業成長機會。

從持股結構來看，00406A聚焦台積電、聯發科、奇鋐、台光電、欣興、旺矽、智邦、健策、緯穎及台達電等AI供應鏈企業。當市場上漲時，可望參與產業成長契機；當市場進入整理階段時，收益機制則有機會提供部分現金流支撐，提升投資人長期持有意願。

展望第四季，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，第四季仍為AI伺服器與相關供應鏈的出貨旺季，在全球企業持續投入資料中心與算力建設的帶動下，AI產業長期成長趨勢並未改變。

對投資人而言，相較於預測短期高低點，如何建立兼具成長潛力與現金流需求的投資組合，或許才是面對市場波動更值得思考的課題。

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