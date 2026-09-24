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0050投資人喊「有賺到」！台股市值躍全球第4 周冠男勸別忙進忙出

聯合新聞網／ 綜合報導
政大教授周冠男分享台股市值躍居全球第4的消息，並以「你有賺到嗎？」提醒投資人長期買進、耐心持有的重要性，不少0050投資人也現身分享投資成果。記者曾吉松／攝影
政大教授周冠男分享台股市值躍居全球第4的消息，並以「你有賺到嗎？」提醒投資人長期買進、耐心持有的重要性，不少0050投資人也現身分享投資成果。記者曾吉松／攝影

台股市值再創里程碑。政大教授周冠男臉書分享相關報導指出，台股總市值已躍居全球第4，僅次於美國、中國與日本，他也直接向投資人拋出一句：「但，你有賺到嗎？」並表示，長期買進市值型ETF、耐心持有的人，對這波市場成長應該很有感。

周冠男分享的報導顯示，根據MarketCapWatch截至9月23日下午5時的各國股市市值排名，台灣股市總市值約5.3兆美元，超越印度約4.94兆美元，躍居全球第4，前3名則依序為美國約82.7兆美元、中國約21.22兆美元及日本約8.59兆美元。

面對台股市值持續攀升，周冠男也再次強調長期投資理念。他表示，有些人想模仿「投資大神」，靠短線操作拚翻身，或聽信投資網紅、追逐各種花俏投資手法，忙進忙出卻未必賺得比較多，並提醒「市場一路成長，別讓自己頻繁進出，成為累積財富的最大阻礙」。

貼文曝光後，不少長期投資人現身分享經驗，有網友表示自己「傻傻扣0050連結基金TISA級別」，不用每天為市場紅紅綠綠的數字煩心；也有人直言自己是「長期持有的受益者」，另有投資人表示長期持有0050，目前獲利已超過200%，還有人留言「0050＋VT持續買進」。

其他留言同樣圍繞長期投資，有人表示「長期持有0050，感謝老師」、「長期買進有小賺」，也有網友形容長期投資、持續買進加上複利的威力「真的有夠大」；另有人看到0050近期表現後留言，「0050都創新高，之前在那吹主動式正二的人都安靜了」，讓長期買進與頻繁操作的投資方式再次掀起討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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