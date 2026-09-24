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天下無白吃午餐！00406A年化配息近17％能取代00878？2大優勢吸睛、風險也要懂

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00406A預估年化配息率近17%，權利金收益與高現金流成為主要亮點；不過相較00878等傳統高股息ETF，掩護性買權也可能犧牲部分上漲空間，配置前仍須了解策略取捨。記者林俊良／攝影
00406A預估年化配息率近17%，權利金收益與高現金流成為主要亮點；不過相較00878等傳統高股息ETF，掩護性買權也可能犧牲部分上漲空間，配置前仍須了解策略取捨。記者林俊良／攝影

＊原文發文時間為9月23日

00406A預估年息17%爆紅！可以取代00878和00919嗎？

市場熱議的主動式ETF—主動中信台灣收益（00406A）最新預估配息金額維持在0.138元，以目前約9.92元的股價計算，單次配息率約1.39%、年化配息率高達16.69%！

這麼驚人的配息率，是不是可以直接把手上的00878、00919換掉了？今天直接幫大家拆解00406A的運作本質、節稅真相與實戰試算！

00406A憑什麼破發還能配出高息？

它的配息來源很大一部分靠「選擇權權利金」！

00406A採取「70%台股龍頭現貨（如台積電、聯發科）+最高25%掩護性買權（CoveredCall）」策略。

破發照樣配

傳統高股息破發時常因無法動用資本平準金而配息縮水；但00406A只要市場有波動，就能靠賣出台指期買權進帳權利金作為配息來源。

節稅優勢極大

選擇權權利金屬於已實現資本利得，依現行法規免併入綜合所得稅申報，且免課2.11%二代健保補充保費！

天下沒有白吃的午餐！00406A的硬傷

大漲少賺（上檔被鎖住）

掩護性買權是「拿未來的潛在上漲空間換取現在的現金流」。當台股狂飆時，被賣出選擇權鎖定的部位會被履約，導致資產成長速度慢於大盤。

大跌無防護

本質上仍持有70%以上的台股現貨，系統性大跌時淨值照樣會隨大盤重挫，權利金僅能提供微幅緩衝。

內扣成本較高：經理費+保管費+期權交易成本，整體內扣費用高於傳統被動高股息ETF。

00406A可以取代00878和00919嗎？

無法完全取代，兩者的底層邏輯、收益結構與長期總報酬完全不同。

00406A因其配息並非源自企業真實營運股利，而是靠賣出選擇權的權利金；且因掩護性買權封頂了上檔空間，在大牛市噴出時總報酬會顯著落後，再加上權利金免稅雖利好高稅率大戶，卻會使中低稅率族群失去原本8.5%的股利抵減稅額。

想月領1萬、2萬需要多少錢？

以最新每單位配息0.138元、股價9.92元計算：

月領1萬：準備約72.4萬元。

月領2萬：準備約143.8萬元。

棒棒碎碎念

00406A本質上是以「掩護性買權策略」為核心的特化型現金流工具，現金流可以比較充裕，補足傳統股息淡季，對於高綜合所得稅率或有即時現金流需求的投資人，可以發揮節稅與穩定派息功能。

但就底層邏輯和定位來說，跟傳統高股息還是天差地遠。

沒有最好的ETF，只有最適合自己稅率與投資目標的工具！你是繼續抱緊00878、00919，還是會撥出部分資金配置00406A打造免稅現金流呢？

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 破發

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