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未滿20歲想買0050正二！他卡「10筆交易」上Dcard求解 網曝低成本解法
槓桿型ETF受到部分年輕投資人關注，一名大學生在Dcard發文表示，自己目前還未滿20歲，之後有申購元大台灣50正2（00631L）的打算，不過詢問營業員後得知需要先累積10筆權證交易，因此上網詢問「有推薦的嗎？怎麼操作比較好？」
原PO透露，由於自己還沒滿20歲，因此目前無法開立信用戶，只能考慮透過權證交易累積所需筆數。文章曝光後，有網友建議可以找成交量較大的權證，以較小金額買進，再透過買賣累積交易紀錄；也有人分享「權證一張幾百元沒什麼技巧，挑交易量大的就好」。
另一名網友則提出「花極小成本交作業」的方式，建議尋找大型權值股相關、價格較低的權證，以完成交易次數為主要目的。不過馬上有人質疑，若挑選即將到期的深度價外權證，「這樣不就直接歸零」，也有人提醒權證仍需要研究，否則應做好可能虧損的心理準備。
至於10筆交易該如何累積，網友分享的實際經驗並不完全相同，有人表示部分券商可能需要分不同交易日累積，也有人稱可以分批買進、隔天再分批賣出；另有網友表示，自己當初研究許久後直接臨櫃詢問，最後選擇開立信用戶取得相關交易權限。
不少留言也提醒，權證本身具有風險，不應只把它當成取得0050正二資格的「作業」。有人分享自己當初只是為了開通正二權限接觸權證，沒想到曾遇到單日大漲70%的情況；也有人建議「權證要研究一下」，否則可能還沒開始操作0050正二，就先承受權證價格大幅波動。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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