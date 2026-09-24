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00918規模突破1500億！AI＋金融雙主軸布局…經理人看Q4行情「2策略」掌握

聯合新聞網／ 綜合報導
00918規模突破1500億元，成分股布局AI伺服器、半導體與金融族群，經理人郭修誠看好AI剛性需求可望延伸至第四季。中央社
00918規模突破1500億元，成分股布局AI伺服器、半導體與金融族群，經理人郭修誠看好AI剛性需求可望延伸至第四季。中央社

隨著外資研究機構發布最新報告看好AI資本支出持續擴大，激勵美股Broadcom、AMD等半導體巨擘暴漲，也為台股注入強勁活水。展現極佳的向上攻堅氣勢。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，指出，隨著AI基礎建設需求從核心晶片向外擴散至伺服器硬體與高速傳輸領域，兼具「AI算力爆發」與「金融降息/升息防禦」雙特性的標的，正成為法人資金回流的首選。

郭修誠分析指出，AI資本支出已從單一晶片需求進入「AI產業鏈精準配置」階段。AI伺服器升級帶來高速傳輸與高階材料的爆發性成長，使半導體（IC設計、封測、晶圓代工）與PCB/CCL（銅箔基板、載板）等高速傳輸主題成為市場最吸金的主軸。

00918成分股高度貼合此一趨勢，深度布局伺服器組裝與半導體龍頭華碩、廣達、緯穎、瑞昱等企業，直接接收AI伺服器擴增與高階高速材料升級利多。

除了科技股動能豐沛外，盤面資金輪動亦展現極佳的防禦韌性。郭修誠亦指出，金融股如台新新光金、玉山金等在升息環境及高殖利率庇護下，獲利穩健且評價處於低基期，發揮關鍵的下檔支撐效果。

00918在極力參與AI成長紅利的同時，重倉中信金、兆豐金、玉山金等優質金控，展現「以金融做下檔防禦、以AI搶上檔爆發」的黃金資產配置比率。

郭修誠強調，00918剛於9月18日完成除息，規模更突破1,500億元。隨著除息後股價位階修正，加上AI剛性需求可望延伸至第四季，投資人不妨採取「定期定額＋股息再投資（DRIP）」雙軌策略，鎖定具備「高股利率＋高填息率」雙因子的00918，精準捕捉Q4台股行情。

項目

利多

00918成分股優勢

AI核心半導體與算力

美股半導體與晶片股強彈，AI資本支出持續擴大，晶片與IC設計需求暢旺。

瑞昱（2379）：精準卡位半導體高階IC與通訊升級需求。

AI伺服器與高速傳輸

AI伺服器升級帶動PCB、CCL、載板與組裝等高速傳輸相關族群強勢回神。

華碩（2357）

廣達（2382）

緯穎（6669）：承接伺服器硬體擴充爆發力。

金融保險防禦打底

資金輪動下，金控獲利結構穩健，具低估值與低基期優勢，提供下檔支撐。

中信金（2891）

兆豐金（2886）

玉山金（2884）：發揮防禦與穩健股息效益。


資料來源：各大國際研究機構報告，大華銀投信整理，資料日期：截至2026/9/21

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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