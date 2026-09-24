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大盤連六漲！受益人前五大市值型ETF期間表現比一比 00923漲6.19%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大盤連六漲，受益人前五大市值型ETF期間表現。（資料來源：Cmoney、2026/9/23）
大盤連六漲，受益人前五大市值型ETF期間表現。（資料來源：Cmoney、2026/9/23）

台股大盤連著2個交易日創收盤新高，22日盤中最高衝達48,601.53點，當天寫盤中及收盤新高，23日則是站上48,000點，收在48,157.29點，連續第六個交易日收紅，期間漲幅近5.81%，連帶台股ETF表現也是齊步走揚。進一步觀察訴求跟隨大盤走勢的市值型台股ETF表現，以受益人數前五大的產品來看，於同期間都漲逾5.4%，其中又以群益台ESG低碳50（00923）表現最佳，累積上漲近6.19%居此五強之冠。

財富管理專家表示，市值型ETF的優勢在於成分股囊括市場裡眾多大型權值股，若看好該市場後續潛力，便相當適合以市值型ETF來參與行情，直接分享區域經濟發展與產業成長的果實。整體來看，台股在基本面穩健，又受惠於全球AI需求強勁，有助相關企業獲利保持高成長，對於台股中長期表現仍值留意。

財富管理專家指出，在市值型ETF選擇上，除了常見傳統市值型ETF，投資人可進一步參考結合ESG低碳概念的產品，既掌握台股AI權值成長行情，也兼顧全球低碳商機。倘若投資人期待在掌握台灣市值龍頭行情之餘，也能順應市況更即時調整持股、提前卡位強勢族群與未來商機題材，則可參考訴求靈活布局的主動式市值台股ETF。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，在企業獲利預估將仍保強勁、基本面健康的支持下，有助台股多頭延續，投資人也不妨善用AI科技股含量高的台股市值型ETF來把握契機，因其能更全面的網羅受惠於AI趨勢的科技龍頭股，更不易錯過AI題材輪動下各相關類股的表現契機，有助為投資人掌握台股多頭行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，台股後市表現仍值得關注，惟在股市高檔之際，類股輪動速度快，更加講求主動靈活操作、汰弱留強。類股方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、電源模組等值得留意。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 市值型 大盤 00923群益台灣ESG低碳50

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