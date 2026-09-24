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野村亞洲傘型ETF獲准募集 00420A主動布局台日韓 009833聚焦韓國科技

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

亞洲從製造基地躍升為AI硬體不可或缺的核心供應鏈，看好亞洲在全球AI浪潮的關鍵地位，野村投信宣布旗下野村亞洲傘型ETF獲准募集，這次主、被動ETF齊發，包括野村亞洲科技主動式ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833），提供投資人以不同策略參與亞洲科技成長契機。

野村投信表示，新一代AI伺服器供應鏈凸顯亞洲科技業的戰略地位，以輝達Vera Rubin NVL72單機櫃用料成本拆解，亞洲供應鏈占伺服器物料清單（BOM）價值約52%，伺服器製造參與度更超過90%；另一方面，全球前沿AI模型訓練算力需求約以每年五倍速度成長，高於全球AI晶片總算力約3.4倍的增速。為支應持續攀升的算力需求，Microsoft、Meta、Alphabet及Amazon四大雲端服務商資本支出預估將由2024年的2,283億美元，大幅增至2027年的1兆140億美元，龐大資本支出顯示AI基礎建設浪潮仍在延續。

野村亞洲科技主動式ETF經理人王柏強表示，AI投資機會已由少數晶片設計與大型平台業者，延伸至設備、材料、記憶體、零組件及整機製造，而亞洲擁有完整的科技產業聚落，各市場更具不同優勢，包括台灣的先進製程、封裝與AI伺服器，日本的半導體設備與材料，以及韓國的HBM、DRAM等記憶體產業。面對科技產業快速輪動及供應鏈規格持續升級，透過主動研究、供應鏈追蹤及跨市場布局，有助進一步挖掘亞洲科技產業的成長機會。

野村韓國科技30ETF經理人林亮妤指出，韓國站在AI記憶體浪潮核心，009833追蹤NYSE TIP韓國科技30指數，精選30檔韓國科技企業，選股除考量市值與流動性，更納入研發費用、獲利品質及股價動能等條件。目前指數前十大成分股包括SK海力士、三星電子、SK Square、三星電機、NAVER、LG電子、LG Innotek、三星SDS、LIG Nex1及Kakao，投資版圖從記憶體延伸至AI平台、雲端、電子零組件、智慧硬體、國防科技與數位服務，有望掌握韓國科技產業由AI基礎建設向應用端延伸的成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 布局 韓國

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